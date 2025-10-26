'Враг целится в детство': спасатели показали трогательное 'фото недели' в Украине

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовали очередное "фото недели". Фото сделали в момент спасения детей из разрушенного детского сада в Харькове, который атаковали россияне.

Снимок обнародовали на странице ГСЧС в Facebook. В ведомстве отметили, что российский дрон попал в место, где "пахло красками и мечтами".

"Спасатели выносят на руках самое ценное - наших детей. Нашу жизнь. Наше будущее. Такие кадры невозможно сыграть. Это не кино - это украинская реальность. Реальность, в которой враг целится в детство, в малышей, целится в сердце Украины", – отметили чрезвычайники.

Российский обстрел детсада в Харькове

22 октября российские войска нанесли удар по частному детскому саду в Холодногорском районе Харькова. В результате атаки погиб мужчина, еще несколько человек получили ранения, среди них пятилетняя девочка.

По данным мэра города Игоря Терехова, на момент удара в укрытии находились 48 детей, всех их эвакуировали спасатели. В результате взрыва повреждены соседние здания, шесть автомобилей и возникли три пожара, самый большой из которых охватил около 500 кв. м в помещении садика.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 25 октября российским обстрелом был поврежден детский сад в Днепровском районе Киева – на территории заведения образовалась большая воронка. Кроме того, взрывной волной побило окна в жилых домах рядом с местом происшествия.

