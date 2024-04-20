Возвращение ветеранов очень важно для преодоления дефицита кадров, – Петрук

Группа Метинвест сегодня является активным участником процесса поддержки и реинтеграции ветеранов, ведь большое количество работников предприятий группы мобилизована в ряды ВСУ, а часть из них уже возвращается из войска. Основная задача компании в этом направлении – вернуть людей, помочь им с адаптацией и содействовать развитию ветеранского бизнеса.

Об этом рассказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук в ходе дискуссионной панели, посвященной реинтеграции ветеранов и поддержке ветеранских бизнесов.

"В общей сложности по группе Метинвест более 8 тыс. сотрудников находятся в рядах ВСУ – это каждый шестой работник. Вернулось уже более 500 ветеранов, работающих на наших предприятиях, из них около 85% работают на своих предыдущих должностях. Возвращение наших ветеранов на наши предприятия очень важно с точки зрения преодоления дефицита квалифицированных кадров. А мы этот кадровый голод уже ощущаем", – отметила Петрук.

Для этого компания создала целую экосистему по работе с ветеранами. Ее деятельность базируется на четырех принципах: ответственности, системности, справедливости и трансформации всех бизнес-процессов под новые реалии, ведь их использование будет актуально еще долгое время.

"Мы ведем борьбу за таланты, за людей, ориентированных на результат, сотрудников, обладающих лидерскими качествами. А у ветеранов сегодня все эти черты. Поэтому поддержка ветеранского бизнеса для нас одна из приоритетов. Эта поддержка будет способствовать возвращению людей в регионы. нужно работать над тем, чтобы регионы оживали, чтобы туда возвращались мотивированные люди, восстанавливалась экономическая активность. И это для Метинвеста также означает дополнительный ресурс, потому что это наши подрядчики, партнеры. Поэтому Метинвест очень заинтересован в развитии ветеранского бизнеса в регионах нашего присутствия. Регион должен зажить новой жизнью", – подчеркнула Петрук.

В то же время она отметила, что ветеранам нужно время, чтобы вернуться к гражданской профессии, и в компании используют целый арсенал инструментов, чтобы им в этом помочь.

"Для того, чтобы работа с ветеранами была эффективной, мы изучали очень много разного опыта. Современный опыт работы с ветеранами в Израиле и США. Мы ориентируемся на него, но уже приходим к пониманию, что такого опыта работы с ветеранами, который будет накоплен в Украине, не будет ни у кого", – резюмировала Петрук.

Напомним, ранее Метинвест Ахметова запустил видеокурс по взаимодействию с ветеранами, вернувшимися с фронта в гражданскую жизнь. Проект создан в сотрудничестве с военной психологией, кризисной интервенткой Еленой Никольской: она разбирает мифы и тревоги, связанные с возвращением ветеранов к коллективам, дает практические рекомендации сотрудникам и руководителям, как подготовиться к инклюзивности и реагировать на инвалидность ветерана, а также в общении с человеком, имеющим боевой опыт.