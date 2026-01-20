Возможно ухудшение самочувствия: Землю накрыла магнитная буря 'красного уровня'

Во вторник, 20 января, планету Земля накрыла мощная магнитная буря. Геомагнитная активность природного явления составляет 7.7 по К-индексу, что приравнивается к "красному уровню".

Об этом сообщает портал Meteoagent. Уже в среду, 21 января, состояние геомагнитного поля нашей планеты нормализуется и К-индекс составит 4.7, то есть "желтый уровень".

Что такое магнитная буря

Магнитные, или геомагнитные, бури возникают из-за внезапных высвобождений энергии в магнитных полях Солнца. В такие моменты происходят мощные солнечные вспышки, которые сопровождаются интенсивным световым излучением, а также выбросами высокоэнергетических частиц и ультрафиолета в космическое пространство.

Достигая Земли за несколько часов или дней, эти потоки провоцируют геомагнитные возмущения, которые могут длиться несколько дней. Интенсивность геомагнитной активности определяют по планетарному К-индексу, который имеет шкалу от 0 до 9. Магнитные бури считаются сильными, если показатель достигает 5 и выше.

Советы для метеозависимых людей

Врачи советуют людям, чувствительным к изменениям погоды, придерживаться нескольких простых рекомендаций. Прежде всего стоит регулярно следить за прогнозами погоды и уровнем магнитной активности – это поможет заблаговременно подготовиться к возможному ухудшению самочувствия.

Поддержание физической активности также имеет важное значение. Прогулки на свежем воздухе или умеренные занятия спортом улучшают кровообращение, повышают общий тонус организма и способствуют лучшей адаптации к резким изменениям окружающей среды.

Не менее важным является стабильный режим сна. Регулярное время отхода ко сну и пробуждения помогает организму легче приспосабливаться к атмосферным колебаниям.

Специалисты отмечают и необходимость сбалансированного питания. Рацион, богатый витаминами и минералами, достаточное количество воды и отказ от переедания положительно влияют на самочувствие.

Также не стоит забывать об отдыхе. Медитация, йога или дыхательные упражнения помогают снизить уровень стресса и поддержать эмоциональное равновесие.

Отдельно врачи рекомендуют ограничить употребление алкоголя и кофеина, поскольку в периоды повышенной магнитной активности эти напитки могут усиливать негативные симптомы.

Как писал OBOZ.UA, в Украине зафиксировали полярное сияние, которое стало следствием чрезвычайно мощной магнитной бури. Солнечная активность резко усилилась из-за выброса энергии от вспышки на Солнце, который достиг Земли.

