Восстановление после плена: 90 защитников Мариуполя начали путь посттравматического роста

Тренеры по посттравматическому росту Владимир Вдовенко и Максим Полупанов провели встречу для освобожденных из плена защитников, которые проходят реинтеграцию в Немирове.

К разговору присоединились около 90 военных, которые сейчас находятся в начале своего пути восстановления после плена.

Во время встречи тренеры рассказали о возможностях поддержки от ОО "Сердце Азовстали" и Фонда Рината Ахметова, которые используют подходы посттравматического роста в работе с ветеранами. Они разъяснили, что предусматривает этот подход и то, как пережитый опыт может стать ресурсом для дальнейшей жизни, а также обменялись контактами для дальнейшей поддержки.

Разговор проходил в формате "равный – равному": тренеры сами имеют опыт войны, восстановления и переосмысления пережитого, поэтому могли говорить с военными открыто и честно.

Отдельно во время встречи отметили: каждый из защитников – не только тот, кто выжил, а человек, который имеет силу возродиться заново.