Восстановление через спорт: участники «МВС Несокрушимые» успешно выступили на международных соревнованиях OCEANMAN

Преодолеть обстоятельства и доказать самому себе: "Я могу!". Такую цель ставил перед собой каждый из участников команды "МВД Несокрушимые", которые 13 июня 2026 года на озере Орта, расположенном в городе Орта-Сан-Джулио в Италии, преодолели два километра на открытой воде во время международных соревнований по плаванию OCEANMAN.

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Наши несокрушимые воины среди 292 участников продемонстрировали высокий уровень подготовки и великолепные результаты, а также в очередной раз заявили, что для них не существует невозможного.

Так, первое место в своей категории занял боец бригады "Кара-Даг" 1-го корпуса НГУ "Азов" Владислав Лебедь, а второе – я боец отдельного отряда беспилотных систем специального назначения в/ч 2260 НГУ Максим Юзвяк.

Результаты команды "МВД Несокрушимые":

Перед стартом Владислав Лебедь немного волновался, ведь это был его первый опыт заплыва в открытой воде на дистанции 2 километра.

"Ожидал, что будет сложнее, но погодные условия, красота горной Италии и поддержка наставников позволили получить максимальное удовольствие во время соревнований! Азарт и непревзойденные эмоции на финише подняли мои ощущения на новый уровень", – делится Владислав.

После заплыва он понял, что способен на большее, почувствовал новый прилив мотивации и вдохновения двигаться дальше.

"Сказать, что я доволен – это ничего не сказать. Просто великолепно! Огромная благодарность тренеру, организаторам и проекту "МВД Несокрушимые" за бесценный опыт и незабываемые впечатления!" – говорит защитник.

Максим Юзвяк признается, что перед стартом постоянно прокручивал в голове технические моменты и сценарии – что может пойти не так и как правильно распределить силы.

"Первый километр прошел в напряжении: главное было не терять ориентир в открытой воде и контролировать темп, чтобы хватило сил. Когда пересек экватор дистанции, понял, что запас прочности есть, поэтому на втором километре даже ускорился. Очень мотивировала поддержка украинской диаспоры в Италии – флаги и крики с берега придавали сил", – говорит он.

Участие в соревнованиях OCEANMAN подарило ветерану НГУ Роману Бойко невероятные ощущения.

"Во-первых, я финишировал, несмотря на то, что дистанция в два километра – это настоящий вызов. Перед заплывом волнений было гораздо больше, чем во время дистанции. После первых 500 метров я уже плыл, как рыба в воде, чувствовал себя комфортно, а перед финишем понял, что сил хватило бы ещё на половину такого заплыва. Я очень доволен, что мы достигли таких результатов", – делится эмоциями он.

Боец бригады "Буревой" Евгений Лахненко отмечает, что благодаря проекту "МВД Несокрушимые" нашёл в себе силы двигаться дальше после ранения и принять участие в международных соревнованиях.

"Два километра без двух конечностей удалось проплыть в прекрасном месте на озере Орта в Италии – это невероятные ощущения! Ты понимаешь, что можешь, и это еще не конец. Благодарен руководству МВД, команде врачей и реабилитологов, которые помогли заново поверить в себя. Теперь я понимаю, что могу это делать – соревноваться на равных, и я буду это делать и в дальнейшем", – говорит Евгений.

Тренер команды "МВД Несокрушимые" Сергей Фролов также принял участие в заплыве – и преодолел дистанцию в 14 километров. По итогам соревнований Сергей занял четвертое место в своей возрастной категории (мужчины 30–39 лет) и 10-е место в общем зачете среди 286 участников. В соревнованиях на дистанции 14 километров принял участие и заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко.

"Благодаря настойчивости и систематическим тренировкам наши Герои продемонстрировали один из лучших результатов. И хотя минуты и секунды на финише – скорее служат для фиксации прогресса каждого из команды, тем не менее они важны для ребят в укреплении уверенности в собственных силах и своём будущем", – отмечает Сергей.

Проект "МВД Несокрушимые" был запущен в октябре 2024 года по инициативе министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и реализуется Департаментом социальной защиты МВД. Все тренировки и соревнования в рамках проекта организованы с целью развития спортивной реабилитации, поддержки физического и психологического восстановления ветеранов войны, популяризации плавания и укрепления взаимодействия между представителями системы МВД.

"Для нас важно, чтобы каждый воин после ранения вернулся к активной жизни и своим примером показал, как нужно преодолевать тяжелые испытания. Хочу поблагодарить каждого и каждую из вас за героизм, патриотизм, преданность, любовь к Украине и нашим людям. Несокрушим каждый из вас. Несокрушима система МВД. Несокрушима наша страна", – заявил министр внутренних дел.

По словам Леонида Тимченко, участие в таких мероприятиях имеет значение не только для системы МВД, но и для всего государства.

"Участие наших представителей в международных соревнованиях необходимо не только для системы МВД, но и в целом для Украины. Прежде всего, это напоминание миру о том, что война продолжается. В то же время мы демонстрируем, что наши защитники остаются несокрушимыми даже после тяжелых ранений и потери конечностей. Они продолжают жить, двигаться вперед и собственным примером доказывают, что невозможного не существует", – подчеркнул заместитель министра.

Заместитель министра Леонид Тимченко в ходе визита в город Орта-Сан-Джулио наладил сотрудничество с организационным комитетом Международных спортивных соревнований OCEANMAN в направлении поддержки украинских ветеранов и участников боевых действий системы МВД, в частности, их участия в серии заплывов на открытой воде на постоянной основе.

Поездка команды "МВД Несокрушимые" на международные соревнования по плаванию OCEANMAN в Италии состоялась при поддержке Благотворительного фонда "Вернись живым".

Напомним, проект "МВД Несокрушимые" реализуется в 21 городе Украины: Киев, Ровно, Львов, Одесса, Житомир, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Кривой Рог, Николаев, Харьков, Славутич Киевской области (для раненых из Чернигова), Полтава, Луцк, Мукачево Закарпатской области, Днепр, Ужгород, Черкассы, Тернополь, Кропивницкий, Винница, Черновцы.

За более чем полтора года работы проекта проведено свыше 2,4 тысячи тренировок, к занятиям по плаванию привлечено более 1,5 тысячи ветеранов , которые в общей сложности посетили занятия более 9 тысяч раз.