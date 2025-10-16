УкраїнськаУКР
русскийРУС

Волонтеры разыгрывают книгу Залужного за донат для защитников на Покровском направлении

Надежда Данищук
Новости. Общество
1 минута
189
Волонтеры разыгрывают книгу Залужного за донат для защитников на Покровском направлении

Военный журналист, волонтер и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала открыл сбор на беспилотники Mavic и терминалы Starlink для украинских защитников с Покровского направления. Чтобы его ускорить, волонтерыдля мотивации разыгрывают книгу Валерия Залужного "Моя война" с автографом "железного генерала".

Видео дня

Об этом Бочкала сообщил в соцсетях. Он отметил, что этот сбор очень важен, и попросил неравнодушных украинцев присоединиться к нему.

Волонтеры разыгрывают книгу Залужного за донат для защитников на Покровском направлении
Волонтеры разыгрывают книгу Залужного за донат для защитников на Покровском направлении

"Очень прошу не игнорировать, а помочь в приобретении БПЛА Mavic и Starlink для аэроразведчиков бригады "Рубеж" и мобильной группы, выполняющих задачи на Покровском направлении", – написал волонтер.

Волонтеры разыгрывают книгу Залужного за донат для защитников на Покровском направлении
Волонтеры разыгрывают книгу Залужного за донат для защитников на Покровском направлении

Он отметил, что каждый, кто задонатит на "мавики" и "старлинки" для наших защитников будет иметь возможность получить книгу экс-главы Валерия Залужного с его автографом. Ее разыграют между всеми донаторами, независимо от пожертвований

Волонтеры разыгрывают книгу Залужного за донат для защитников на Покровском направлении

Все, кто желает помочь нашим защитникам, могут присоединиться к сбору по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/8rZVNdf68Q

Приват: 5168 7456 4398 1282 (Яременко В.Ю.)

PayPal: [email protected]