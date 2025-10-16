Волонтеры разыгрывают книгу Залужного за донат для защитников на Покровском направлении

Военный журналист, волонтер и координатор ВОО "Стоп коррупции" Роман Бочкала открыл сбор на беспилотники Mavic и терминалы Starlink для украинских защитников с Покровского направления. Чтобы его ускорить, волонтерыдля мотивации разыгрывают книгу Валерия Залужного "Моя война" с автографом "железного генерала".

Об этом Бочкала сообщил в соцсетях. Он отметил, что этот сбор очень важен, и попросил неравнодушных украинцев присоединиться к нему.

"Очень прошу не игнорировать, а помочь в приобретении БПЛА Mavic и Starlink для аэроразведчиков бригады "Рубеж" и мобильной группы, выполняющих задачи на Покровском направлении", – написал волонтер.

Он отметил, что каждый, кто задонатит на "мавики" и "старлинки" для наших защитников будет иметь возможность получить книгу экс-главы Валерия Залужного с его автографом. Ее разыграют между всеми донаторами, независимо от пожертвований

Все, кто желает помочь нашим защитникам, могут присоединиться к сбору по реквизитам:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/8rZVNdf68Q

Приват: 5168 7456 4398 1282 (Яременко В.Ю.)

PayPal: [email protected]