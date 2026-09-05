Война не раз уносила ее дом: в бою за Украину погибла пограничница Наталья Рябиченко

Защищая свободу и независимость Украины, погибла на фронте военнослужащая из Донецка Наталья Рябиченко. Ей теперь навсегда осталось 50 лет.

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Ее жизнь оборвалась 1 сентября этого года в районе населенного пункта Червоная Хвиля Купянского района Харьковской области. Наталью похоронят в Закарпатье, где проживает ее мама. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Луцкий городской совет.

"Снова печальная весть пришла в нашу общину. На щите в Луцк возвращается защитница Украины Наталья Рябиченко", – говорится в сообщении.

Что известно о жизни защитницы

Наталья Николаевна Рябиченко родилась в Донецке 24 августа 1976 года. Именно там прошли ее детство и юность.

Наталья училась в Авдеевке, а затем получила образование в техникуме и МАУП в Донецке. Свой профессиональный путь она начала на заводе "Точмаш".

В 2014 году из-за войны Наталья с семьей была вынуждена уехать из родного Донецка. Они переезжали с места на место – в Мариуполь, Белицкое, Доброполье, Яворов Львовской области.

Служба в Вооруженных силах Украины

К защите нашего государства Наталья присоединилась в 2017 году. Она начала службу в пограничном отряде. С тех пор защита Украины стала частью её жизни, отметили в городском совете.

Защитница погибла 1 сентября 2026 года в бою за Украину, её свободу и независимость в районе населённого пункта Червона Хвиля Купянского района Харьковской области. Ей было 50 лет.

У Натальи остались дочь Виктория, мама Наталья Николаевна, муж Владимир Михайлович. Похоронят погибшую защитницу в Закарпатье, где проживает ее мама.

"Для родных она была не просто военнослужащей. Она была дочерью, женой, мамой, близким человеком, который дарил тепло, заботу и любовь", – отметили в городском совете.

Муж военнослужащей Владимир Михайлович отметил, что она была очень порядочным и искренним человеком, заботилась о других.

"Лучшего человека для меня не было. Она была очень порядочной и ответственной, доброй, искренней, заботливой и любящей. Всегда переживала за родных, старалась помочь, поддержать. Для меня она была не просто женой – она была моим самым близким человеком, моей опорой. Трудно осознать, что ее больше нет".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Виталий Забродский. Жизнь храброго украинца оборвалась 9 марта 2025 года.

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