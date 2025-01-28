Водителям нужно быть крайне осмотрительными: синоптик предупредила об ухудшении погоды в среду, 29 января

В среду, 29 января, на всей территории Украины будут преобладать плюсовые температуры, достаточно высокие для этого при году. При этом в части регионов ожидаются дожди, а в других областях – туманы.

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Об этом рассказала в комментарии OBOZ.UA синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она предупредила об ухудшении видимости на дорогах.

Так, по прогнозу синоптика, в большинстве западных областей "малоактивный атмосферный фронт повлечет за собой небольшой дождь".

Птуха добавила, что благодаря такому сочетанию теплой воздушной массы и влажности, ночью и утром в Украине возможны туманы. Они будут наблюдаться 29 января на востоке страны, а 30-31 января – практически везде в Украине.

"Поэтому водителям нужно быть крайне осмотрительными и осторожными", – посоветовала Наталья Птуха.

При этом температура воздуха будет "весенней". Ночью ожидается т +1…+7 градусов, только на востоке и в Карпатах столбики термометров опустятся несколько ниже, до -2…+3.

А дневные максимумы на западе, в центре и востоке страны будут достигать отметок +10…+13, а на севере +9 градусов. На юге столбики термометров будут подниматься до отметки +14 и до +16 градусов в Крыму.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптики Наталки Диденко, в конце января в Украине ожидается настоящий пик тепла. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +12+17 градусов.

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