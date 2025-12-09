Водителей призвали надевать старые носки на стеклоочистители: что это даст

Водителей автомобилей призывают зимой надевать старые носки на стеклоочистители, чтобы защититься от холода.

Так, в зимний период из-за низких температур водители могут обнаружить, что их автомобили утром покрыты инеем или льдом, и это, вероятно, будет распространенным явлением. Всегда полезно иметь под рукой баллончик с антиледом для таких ситуаций, но даже тогда процесс удаления льда с лобового стекла является несколько хлопотным, и это может привести к заклиниванию стеклоочистителей, пишет OBOZ.UA.

Чтобы избежать этой проблемы, водителям рекомендуется накрывать дворники парой старых носков во время холодов, поскольку это помогает предотвратить их залипание и облегчает очистку лобового стекла морозными и гололедными утрами.

"В очень холодную погоду вы можете предотвратить прилипание стеклоочистителей к стеклу, подложив под них что-то, например, тонкий кусок пластика, картона, газеты или даже старые носки", – советуют эксперты.

Если дворники не могут двигаться, цепь может перегреться, что приведет к перегоранию предохранителя. Также убедитесь, что вы доливали качественный омыватель стекла, который защищает от температур как минимум до -10°C.

Для дополнительной защиты от непогоды попробуйте накрыть лобовое стекло старой простыней или ковриком в холодную погоду, чтобы избежать хлопот с размораживанием автомобиля.

Старые носки также могут быть полезными в автомобиле зимой. Эксперты говорят, что если наполнить носок сырым рисом и положить его на приборную панель на ночь, то вы получите дешевый и эффективный способ предотвратить образование конденсата на лобовом стекле.

