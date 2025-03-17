VODA UA поддержала семейный фестиваль 'Мамазлит' в Киеве

Бренд питьевой воды VODA UA стал водным партнером состоявшегося в ТРЦ Retroville семейного фестиваля "Мамазлит".

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Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания снабдила участников качественной питьевой водой, а также организовала развлекательную программу с участием аниматоров в костюмах Мавки и Лукаша.

Фестиваль собрал семьи с детьми на яркий весенний праздник, наполненный мастер-классами, миниконцертом и интерактивными развлечениями.

"Мы в VODA UA верим, что поддержка детских мероприятий – это вклад в будущее. Дети заслуживают счастливых моментов, и мы рады быть частью фестиваля, который дарит им радость и положительные эмоции", – отметила CEO VODA UA Екатерина Садовая.

Организаторы отмечают, что продолжают работать и приглашают партнеров к проведению активностей для детей и родителей на будущих фестивалях.