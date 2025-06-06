Во Всемирный день охраны окружающей среды в Киеве обсудили экологическое партнерство Украины и Турции

05 июня 2025 года в Киеве состоялся круглый стол, организованный Институтом глобальной политики, посвященный перспективам украино-турецких отношений. В мероприятии, которое модерировал директор института Олег Березюк, приняли участие представители государственных учреждений (МЗС), экспертных организаций (НИСИ) и общественного сектора, занимающихся вопросами безопасности и экономическим сотрудничеством.

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Одним из направлений обсуждения была концепция Балто-Черноморско-Каспийского коридора, по этому поводу Председатель ассоциации "Украина-Турция", тюрколог Тимур Масаутов отметил, что работа над применением этой концепции имеет более чем столетнюю историю: "Стратегическое сотрудничество в рамках ареала нескольких морей в последнее время поднимается как Брюсселем, так и нашими польськими и балтийскими партнерами, как в контексте безопасности Черноморского бассейна (Украина, Болгария, Румыния, Турция), так и логистического транспортного коридора Балтийского региона. Продолжение дискуссии и возможность практической реализации стратегии, скорее всего, будет на турецкой площадке".

Учитывая Всемирный день защиты окружающей среды (основан ООН в 1972 году), на круглом столе значительная часть внимания была уделена вопросам преодоления последствий военных действий в Черном море и необходимости реализации общих экологических программ в рамках украинско-турецкого партнерства. Так, руководитель Центра экологической безопасности при Министерстве окружающей среды и природных ресурсов Юрий Андрийчук рассказал об ущербе экосистеме Черного моря и отметил необходимость консолидации усилий для очистки акватории от загрязнений, обусловленных военными действиями: "В настоящее время отдельная проблема — это сотни мин, которые плавают в море и представляют угрозу для всего живого. Программы по нейтрализации взрывчатых веществ и гуманитарная экология должны стать обязательным пунктом стратегического сотрудничества".

Об эффективности взаимоотношений между Украиной и Турецкой Республикой отметил Глава швейцарского фонда "Сокращение рисков" Владимир Костерин: "Мы давно и плодотворно работаем с турецкой стороной. В 2011 году, благодаря президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы, известному турецкому государственному деятелю Мевлюту Чавушоглу, мы провели решение о пилотном проекте по оценке рисков для стран членов ПАСЕ на примере Украины. Сотрудничали с Национальным институтом стратегических исследований и другими научными учреждениями Украины для подготовки соответствующей методологии". Участники отметили важность экологического фактора и необходимость реализации мероприятий по мониторингу окружающей среды и управления рисками в Черноморском бассейне, что будет актуально и на послевоенном этапе.

В свою очередь, заместитель директора НИСИ, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко считает турецкое направление более чем перспективным: "В новых геополитических условиях, когда глобальная структура безопасности меняется, игроки пересматривают свои роли, для Украины налаживание регионального сотрудничества является особым вектором. География работает, и мы через Черное море - соседи и партнеры. Именно региональные объединения как в сфере безопасности, так и экономики очень важны. Турция является хорошим примером, когда можно сочетать все возможности, и как член НАТО, и как тюркское государство. Удачно выстраивает отношения с различными соседними странами, в частности Турция уже второй раз площадка для украино-российских переговоров. В этом случае высокое мастерство турецких дипломатов позволило создать относительно нейтральную площадку". Что касается военно-политических союзов, эксперт отметил, что удачным примером такого формата является Турецко-Азербайджанское партнерство.

Все участники отметили необходимость интенсификации экономических и научных связей для усиления субъектности государств-партнеров и решения общих задач в Черноморском регионе.