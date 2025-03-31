Во Львове при поддержке 'Киевстар' открыли ожоговое отделение в центре 'Незламні'

На базе Национального реабилитационного центра "Незламні" (UNBROKEN) во Львове открыли современное ожоговое отделение для детей. Его создание стало возможным благодаря совместным усилиям бизнеса и благотворителей, в частности в рамках инициативы "Киевстар" "Детская надежда", которая помогает медучреждениям спасать жизнь детей. В общей сложности на реализацию проекта удалось собрать более 33 млн грн, из которых 28,3 млн грн инвестировал "Киевстар".

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Каждый год в Украине около 12 тысяч детей получают ожоги. Война лишь усугубила эту проблему – минно-взрывные ранения часто сопровождаются тяжелыми термическими травмами. Из-за нехватки необходимого оборудования родители вынуждены были искать помощь за границей. Теперь ситуация изменилась: новейшие технологии уже спасают жизнь маленьких пациентов на дому, в Украине.

"Киевстар" как социально ответственный бизнес стремится вносить вклад в развитие Украины и помогать людям. Именно поэтому в рамках благотворительной инициативы "Детская надежда" мы поддерживаем проекты, дающие реальный результат. Открытие ожогового отделения – это еще один важный шаг к тому, чтобы украинские дети получали лучшую медицинскую помощь на дому, рядом с родными. Это возможность вернуть детям здоровое и счастливое детство", – комментирует Александр Комаров, СЕО "Киевстар".

Направление помощи детям с ожогами "Киевстар" и платформа dobro.ua начали весной 2023 года в рамках проекта "Детская надежда", и медицинское учреждение имеет большую часть необходимого оборудования для лечения маленьких пациентов. За два года реализации этого направления удалось оснастить отделения передовыми медицинскими технологиями, среди которых видеосистема для детской хирургии, операционный стол, уникальная кровать для ожогов у детей, лазерная система для шлифования рубцов, аппарат для анестезии, монитор для контроля глубины анестезии и прочее.

"После начала полномасштабной войны к нам стали привозить много детей с тяжелыми ожогами. Особенно запомнилась история мальчика из Винницы, получившего ожоги 80% тела в результате ракетного удара. Нам удалось стабилизировать его состояние, но для лечения мы отправили его за границу, ведь не имели необходимых условий. В это время мы поняли: украинские дети с ожогами должны получать лучшую помощь здесь, дома. Благодаря поддержке "Киевстар" и других партнеров мы обновили отделения – сделали ремонт и оснастили его самым современным оборудованием. Теперь здесь спасают сложных пациентов и делают это на уровне мировой медицины. Это настоящий шаг к изменениям в системе здравоохранения", – комментирует Олег Самчук, генеральный директор Первого медобъединения Львова.

Открытие нового отделения стало ответом на неотложную потребность и результатом эффективного сотрудничества медиков, бизнеса, громады и благотворителей.

"Дети, пережившие обстрелы или оказавшиеся в критических обстоятельствах, должны получать качественную медицинскую помощь. Каждый раз, когда приезжаю в эту больницу, вижу реальные изменения. Сегодня открываем современное отделение, созданное благодаря поддержке "Киевстара" и других благотворителей. Это пространство заботы и восстановления для тех, кто в этом больше всего нуждается", – отметил Андрей Садовый, городской голова Львова.

Установленное оборудование отвечает самым высоким мировым стандартам и позволяет врачам проводить сложные операции, уменьшая риски и ускоряя выздоровление.

"Качественное лечение дома – это не только медицинская помощь, но и ощущения защищенности и веры в будущее. Этот проект – пример того, как объединение усилий бизнеса и благотворительности способно создавать системные изменения. Мы не просто реагируем на нынешние вызовы – мы формируем медицинскую инфраструктуру, которая будет служить детям и в будущем", – комментирует Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

"Киевстар" продолжит реализацию проекта "Детская надежда" и привлечет абонентов к благотворительной инициативе. Компания также будет поддерживать центр "Незламні", способствуя улучшению медицинской помощи детям в Украине.