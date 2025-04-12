Во Львове побывал глава МИД Нидерландов Каспар Уэльдкамп: детали визита

В Украину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Нидерландов Каспар Уэльдкамп. Примечательно, что глава дипломатического ведомства приехал не в столицу, а во Львов.

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Там Уэльдкамп почтил память о погибших защитниках Украины. Об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

По информации городского головы, Уэльдкамп примет участие в конференции. Также министр иностранных дел Нидерландов проведет рабочие встречи об интеграции Украины в Европейский Союз и укрепление сотрудничества между странами и городами.

Стоит отметит, что во Львове состоится конференция в рамках украинско-нидерландского диалога по евроинтеграции. По этому случаю кроме главы МИД во Львов прибыли чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, а также представители правительственных и дипломатических кругов.

Напомним, принц Гарри, который с необъявленным визитом приезжад в Украину и посетил клинику для лечения и протезирования раненых военных Superhumans Center, признался, что произвело на него самое большое впечатление. По словам герцога Сассекского, за свою жизнь он посетил множество реабилитационных центров, однако нигде не встречал мест с подобной атмосферой.

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