Во Франции украинку осудили и оштрафовали за незаконные инъекции ботокса: подробности дела

Французский суд оштрафовал гражданку Украины на 20 тыс. евро за незаконные инъекции ботокса. Также женщину приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно.

Нелегальные услуги украинка предоставила более чем 900 пациентам. Об этом сообщает Nice Matin.

Уголовный суд Грасса рассмотрел дело о незаконной медицинской практике врача из Украины и управляющей салоном красоты. Фигурантки были привлечены к ответственности за организацию подпольной сети косметических инъекций в период с июня 2023 года по апрель 2025 года.

Полицейская проверка проводилась в салоне красоты в Вильнёв-Лубе. По результатам обысков правоохранители изъяли большое количество шприцов.

Также обыски проводились у врача из Украины, которая имела связи с салоном красоты. В ее доме обнаружили коробки с гиалуроновой кислотой, инъекционные дермальные имплантаты и другие препараты.

На суде женщина рассказала, что приехала из Украины в 2023 году. У нее есть диплом по косметической хирургии, полученный в Украине, однако ее квалификация не позволяет осуществлять подобную деятельность во Франции. Чтобы содержать себя и своего сына с аутизмом, она начала делать инъекции клиентам, с которыми познакомилась через Instagram или TikTok.

В общей сложности, по подсчетам суда, услугами воспользовались 900 пациентов без каких-либо официальных записей. Председательствующий судья подчеркнул серьезность рисков. В свою очередь прокурор Поль-Мари Ферри подчеркнул, что обвиняемой очень повезло с тем, что на суде не оказалось ни одного пострадавшего.

Сторона обвинения требовала для Украинки 18 месяцев условного заключения и штрафа в размере 40 тыс. евро. В итоге суд приговорил обоих подсудимых к одинаковому наказанию: 8 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора и штрафу в размере 20 тыс. евро.

