Власти фабрикуют новое "дело" против Порошенко, используя заготовки ФСБ, – адвокат Головань

Власти фабрикуют новое "дело" против лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, и для этого используют заготовки российской ФСБ.

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Об этом сообщил адвокат пятого президента Игорь Головань. По его словам, власти используют для этого постановочное видео, полученное от спецслужб государства-агрессора.

"Сегодня в Печерском суде избирают меру пресечения бывшему заместителю руководителя охраны Президента Порошенко Юрию Федорову – Вадиму Чучковскому. И от Федорова, и от Чучковского требуют одно – дать клеветнические показания Порошенко. Следствие требует бывшему охраннику рекордный залог в 500 млн грн. Эта неподъемная сумма означает безальтернативное содержание под стражей – жестокие пытки. Чучковский берется в заложники, чтобы выбивать компромат", – отмечает Головань.

Он констатирует, что все предыдущие дела против Порошенко за предыдущие 6 лет провалились.

"Незаконно, внесудебным способом введенные санкции не восприняты ни обществом, ни нашими международными партнерами. Поэтому власти снимают новый политический заказной сериал против оппонента. Однако в этот раз с беспрецедентным цинизмом использованы заготовки российского ФСБ", – отмечает адвокат.

"Итак, ДБР официально, как отмечено в материалах дела, получило флешку от адвоката Козака – Медведука. На этой видеозаписи, которую следователь вроде бы получил 18 февраля 2025 года, вроде бы показано, как 29 марта 2019 года кто-то вылетает из московского аэропорта Шереметьево, садится в Минске с некоторыми чемоданами, в которых якобы перевозится 38 млн евро и якобы встречают. На эту смонтированную флешку с российской начиткой сегодня на полном серьезе ссылается ДБР", – пишет Головань.

"Второе "доказательство": допрос пограничника, который пошел на сотрудничество со следствием и "вспомнил", как в марте 2025 вроде бы смог узнать по низкокачественному скриншоту из видео мужчины, которого видел в Жулянах "в ночь накануне выборов, и потому запомнил, потому что в день выборов дежурил". Этим мужчиной он называет Чучковского. И параллельно "вспоминает", что видел Чучковского рядом с Порошенко летом 2019, которых якобы встретил после несуществующей командировки", – пишет Игорь Головань.

"Мы требуем от ДБР предоставить информацию на источники происхождения видео, которое они используют по этому заказному делу и подтвердить, что флешка получена из российской федерации от адвоката Козака-Медведчука. Возможно, тогда ДБР уже следует подписывать официальный меморандум по ФСБ о сотрудничестве? Возможно ли это часть "мирных переговоров"?", – пишет Головань.

Он перечислил аргументы, которые могут указывать на развитие событий:

1) Следователь ДБР работает с материалом, происходящим от российских спецслужб. Никто другой не может свободно снимать в спецзоне Шереметьево. ДБР сознательно легализует физический материал, и фактически участвует в совместной с ФСБ операции.

2 ) Эта запись – не секретное документирование, а сознательная игра на камеру всех задействованных актеров, они общаются на видео, желают друг другу "Счастливых выборов". Очевидно, что запись изначально готовилась как политический компромат на Порошенко.

"Ведь где вы видели курьеров, которые возят коррупционные деньги на камеру. Другое дело – если это политический сериал, цель которого – обнародовать видео как компромат на оппонентов. Последняя фраза видеоролика о "хороших выборах!" на фоне газеты с датой 28 марта 2019 уже слишком постановочная даже для сценаристов с Банковой", – пишет Головань.

3) смонтированное видео, полученное из неизвестных источников, не может использоваться в качестве доказательства. На видео непонятно, настоящие ли деньги, или это все киношный реквизит. Но это не останавливает следователей ДБР.

4) ДБР поставлена задача любым способом выбить показания из Чучковского, Федорова или из любого другого. Только так они могут замаскировать нехватку реальных доказательств в сотне открытых против Порошенко дел. Но сейчас впервые непосредственно используется помощь, оказанная через ФСБ и предателя Козака.

6) "Пока мы не можем точно знать, было ли это видео изготовлено в 2019 году, или потом. Но их русское происхождение доказано следствием. Следователи ДБР получили это видео в феврале 2025 года. То есть все время власти ищут доказательства против Порошенко и не гнушаются никакими дешевыми постановками", – считает Головань.

7) Зеленский подписал указ о санкциях с запретом Порошенко участвовать в выборах 12 февраля. Через несколько дней реанимировали "угольное дело". 18 февраля ДБР получило российскую флешку. "Такая своевременная "международная правовая помощь" для нас снимает все вопросы, касающиеся хода мирных переговоров с путиным. Переговоры проходят успешно", – констатирует адвокат.

"Вполне возможно, что следующие несколько дней вы будете отовсюду слышать, что наконец-то нашлись "доказательства против Порошенко", ДБР и ОП попытаются использовать этот сюжет, поскольку в рамках старого "угольного дела" у них не взлетело. Все это делается с одной целью – зачистка политического поля и устранение оппонента. За все это придется отвечать и заказчикам, и исполнителям", – убежден Игорь Головань.