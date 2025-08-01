Власть готовит ручную 'общественность' под выборы, – Гудименко

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны и блогер Юрий Гудименко обнародовал инсайдерскую информацию в своих соцсетях. Он заявляет, что власть создает новую структуру при Кабинете министров с целью "формирования лояльной к себе общественности" накануне выборов.

Видео дня

По словам Гудименко, в середине августа планируется полуофициальное собрание "Совета глав общественных советов при Кабмине". Туда должны собрать представителей общественных советов при областных администрациях и министерствах. Большинство из них, утверждает общественный деятель, были сформированы непрозрачно – путем ручного назначения, а не открытых выборов. Формально цель нового Совета – реализация Плана мероприятий на 2025-2026 годы в рамках Нацстратегии развития гражданского общества. Но, как считает Гудименко, это лишь прикрытие.

"Для меня как для человека, который значительную часть жизни занимается журналистикой, политикой и политтехнологиями, это еще один сигнал о подготовке к выборам и "непростых решениях, единогласно поддержанных общественностью", – подчеркнул он в своем Facebook.

По его словам, "глава глав" этой новой структуры, вполне вероятно, будет появляться в телемарафоне или на других провластных информационных каналах и будет "строго смотреть в камеру", рассказывая о поддержке непопулярных решений от имени "общественности". В то же время реальное гражданское общество – в частности, молодые активисты и волонтеры – останется вне медийного пространства.

Гудименко также отметил, что из уже анонсированных участников "Совета глав общественных советов" ему знакомо только имя Геннадия Кривошеи – бывшего члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, который проиграл выборы и теперь пытается их отменить через суд. Он предполагает, что другие участники могут и не осознавать участия в политической игре.

"Это значит лишь то, что люди, которые задумали этот план, знают, что они делают. И делают они это не в интересах общества", – подытожил Гудименко.

Общественные советы при органах власти должны формироваться на конкурсной основе, прозрачно и открыто. Однако в последние годы наблюдается тенденция к политическому влиянию на их состав. Инициатива создания "Совета глав" может стать еще одним шагом к централизованному управлению общественным сектором со стороны правительства, особенно накануне избирательных кампаний.

Напомним, Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны (ОАС МО), который сейчас возглавляет Юрий Гудименко, был официально избран в январе 2025 года. Его состав сформирован на основе открытых электронных выборов, в которых приняли участие более 100 тысяч граждан. Такой масштабный уровень голосования сделал совет одной из самых представительных структур общественного контроля.