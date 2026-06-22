Владельцев кошек предупредили о "красных флажках": животное может умереть в течение 48 часов

Ветеринар обратился к владельцам домашних животных, рассказав о "важной проверке", которую большинство "игнорирует".

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Доктор Алекс Кроу – ветеринарный хирург, блогер и главный ветеринарный врач в The Net Vet, известный в TikTok под псевдонимом @Alex_thevet. В недавней публикации эксперт призвал любителей кошек регулярно проверять лоток своих питомцев.

"Если бы мне пришлось выбрать самую важную проверку, которую большинство владельцев кошек игнорирует, это была бы именно она. И как ветеринар, я задаю этот вопрос каждому владельцу в клинике. Я называю это проверкой лотка", – сказал он в начале.

По его словам, кошки скрывают болезни лучше, чем любое другое животное. Они не показывают боли и не склонны жаловаться. Но их лоток может многое рассказать вам, если вы знаете, что искать. Итак, вот четыре вещи, на которые следует обращать внимание каждый раз, когда вы убираете за кошкой.

Во-первых, количество мочи. Внезапное увеличение объема мочи является одним из самых ранних признаков хронической болезни почек, диабета и гипертиреоза у кошек, тогда как внезапное уменьшение может означать обезвоживание или, у кошек-самцов, начало опасной для жизни непроходимости.

Во-вторых, это частота. Частое посещение лотка может быть ранним признаком камней в мочевом пузыре, воспаления или даже инфекции мочевыводящих путей, что невероятно болезненно. В-третьих, это напряжение или кровь.

"Если кот напрягается во время мочеиспускания, долго сидит на корточках или мочится с кровью, это свидетельствует о том, что он находится в тяжелом состоянии. А если это кот мужского пола, и он не может помочиться, то требуется неотложная медицинская помощь. Если не лечить, он может умереть в течение 24–48 часов", – отметил специалист.

И четвертое – это поза. Если кошка принимает необычную позу, мочится или ходит в туалет вне лотка, это не признак ее непослушания. Это часто первый признак боли, заболевания мочевыводящих путей или даже артрита, поскольку ей трудно добраться до лотка.

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