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Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо без майонеза

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
741
Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо без майонеза

Свекла – один из самых вкусных и полезных овощей, которые можно есть в любом вид, но вкуснее всего будет в запеченном и сыром виде. Из свеклы получатся самые вкусные салаты, закуски, а также борщ. 

Видео дня
Салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и простого вкусного салата из свеклы, с зеленью, и соусом. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Свекла запеченная или вареная – 2 шт
  • Микс салата – 180 г
  • Яблоко – 1 шт.
  • Сыр фелата – 70 г
  • Сушеная вишня – 40 г

Для заправки:

  • Масло – 60 мл 
  • Винный уксус – 30 мл
  • Мед – 1 ч.л. 
  • Горчица в зернах – 2 ч.л. 
  • Соль, перец 

Способ приготовления: 

1. Запеките свеклу и нарезать на кубики.

Запеченная свекла

2. Смешать все ингредиенты для заправки.

Соус для салата

3. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и фелату. Полить все заправкой.

Приготовление салата

4. Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты.

Готовый салат

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