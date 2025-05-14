Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо без майонеза

Свекла – один из самых вкусных и полезных овощей, которые можно есть в любом вид, но вкуснее всего будет в запеченном и сыром виде. Из свеклы получатся самые вкусные салаты, закуски, а также борщ.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и простого вкусного салата из свеклы, с зеленью, и соусом.

Ингредиенты:

Свекла запеченная или вареная – 2 шт

Микс салата – 180 г

Яблоко – 1 шт.

Сыр фелата – 70 г

Сушеная вишня – 40 г

Для заправки:

Масло – 60 мл

Винный уксус – 30 мл

Мед – 1 ч.л.

Горчица в зернах – 2 ч.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу и нарезать на кубики.

2. Смешать все ингредиенты для заправки.

3. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и фелату. Полить все заправкой.

4. Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты.

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