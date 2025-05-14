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Вкусный и полезный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо без майонеза
Свекла – один из самых вкусных и полезных овощей, которые можно есть в любом вид, но вкуснее всего будет в запеченном и сыром виде. Из свеклы получатся самые вкусные салаты, закуски, а также борщ.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и простого вкусного салата из свеклы, с зеленью, и соусом.
Ингредиенты:
- Свекла запеченная или вареная – 2 шт
- Микс салата – 180 г
- Яблоко – 1 шт.
- Сыр фелата – 70 г
- Сушеная вишня – 40 г
Для заправки:
- Масло – 60 мл
- Винный уксус – 30 мл
- Мед – 1 ч.л.
- Горчица в зернах – 2 ч.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу и нарезать на кубики.
2. Смешать все ингредиенты для заправки.
3. Выложить микс салата и добавить свеклу, нарезанное яблоко и фелату. Полить все заправкой.
4. Добавить сушеную вишню или ваши любимые сухофрукты.
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