Вкусные оладьи из куриного фарша: готовятся проще, чем привычные котлеты

Если у вас есть немного куриного фарша, из него можно приготовить вкусные оладьи. Получится очень сытный и питательный перекус. Изделия не будут жирными, как классические котлеты.

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Идея приготовления сочных оладий из фарша опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

фарш куриный – 500 г

лук – 1 шт.

специи – по вкусу

молоко – 150 мл.

кукурузный крахмал – 1 ст.л. (без горки)

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Соединить фарш с тертым на мелкую терку луком.

2. Добавить специи.

3. Влить молоко.

4. Добавить крахмал.

5. Перемешать и оставить на несколько минут.

6. Жарить на сковороде с растительным маслом на небольшом огне с обеих сторон до золотистого цвета.

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