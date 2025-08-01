Видео дня
Вкусные оладьи из куриного фарша: готовятся проще, чем привычные котлеты
Если у вас есть немного куриного фарша, из него можно приготовить вкусные оладьи. Получится очень сытный и питательный перекус. Изделия не будут жирными, как классические котлеты.
Идея приготовления сочных оладий из фарша опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.cooks в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 500 г
- лук – 1 шт.
- специи – по вкусу
- молоко – 150 мл.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л. (без горки)
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Соединить фарш с тертым на мелкую терку луком.
2. Добавить специи.
3. Влить молоко.
4. Добавить крахмал.
5. Перемешать и оставить на несколько минут.
6. Жарить на сковороде с растительным маслом на небольшом огне с обеих сторон до золотистого цвета.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: