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Вкусные оладьи из куриного фарша: готовятся проще, чем привычные котлеты

Екатерина Ягович
Новости. Общество
1 минута
678
Вкусные оладьи из куриного фарша: готовятся проще, чем привычные котлеты

Если у вас есть немного куриного фарша, из него можно приготовить вкусные оладьи. Получится очень сытный и питательный перекус. Изделия не будут жирными, как классические котлеты.

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Идея приготовления сочных оладий из фарша опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.cooks в Instagram.

Вкусные оладьи из куриного фарша: готовятся проще, чем привычные котлеты

Ингредиенты:

  • фарш куриный – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • специи – по вкусу
  • молоко – 150 мл.
  • кукурузный крахмал – 1 ст.л. (без горки)
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Вкусные оладьи из куриного фарша: готовятся проще, чем привычные котлеты

1. Соединить фарш с тертым на мелкую терку луком.

2. Добавить специи.

Вкусные оладьи из куриного фарша: готовятся проще, чем привычные котлеты

3. Влить молоко.

Вкусные оладьи из куриного фарша: готовятся проще, чем привычные котлеты

4. Добавить крахмал.

5. Перемешать и оставить на несколько минут.

Вкусные оладьи из куриного фарша: готовятся проще, чем привычные котлеты

6. Жарить на сковороде с растительным маслом на небольшом огне с обеих сторон до золотистого цвета.

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