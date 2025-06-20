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Вкуснее и проще, чем голубцы: сочный и сытный "стейк" из капусты, с фаршем и сыром

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Молодая капуста – лучший овощ для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также голубцов, закусок, даже диетических стейков. Еще ее можно мариновать, тушить и квасить на зиму.

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Что приготовить из молодой капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного стейка из молодой капусты, с мясным фаршем и сыром. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • капуста
  • сыр твердый любой 
  • сметана или майонез
  • масло, специи
  • томаты черри
  • фарш

Способ приготовления: 

1. Молодую капусту нарезаем на куски толщиной 2 см. Смазываем каждый маслом. Добавляем специи – соль, перец. Пергамент смазываем маслом, а стейки из капусты смазываем сметанной или майонезом.

Капуста с майонезом

2. Фарш заправляем специями и выкладываем на капусту.

Фарш для блюда

3. На фарш выкладываем томаты черри, и посыпаем натертым сыром и запекаем при 180С 50 минут.

Сколько минут готовить капусту

Есть блюдо можно сразу, горячим! 

Готовое блюдо

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