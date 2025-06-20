Вкуснее и проще, чем голубцы: сочный и сытный "стейк" из капусты, с фаршем и сыром
Молодая капуста – лучший овощ для приготовления очень вкусных и легких салатов, а также голубцов, закусок, даже диетических стейков. Еще ее можно мариновать, тушить и квасить на зиму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного стейка из молодой капусты, с мясным фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- капуста
- сыр твердый любой
- сметана или майонез
- масло, специи
- томаты черри
- фарш
Способ приготовления:
1. Молодую капусту нарезаем на куски толщиной 2 см. Смазываем каждый маслом. Добавляем специи – соль, перец. Пергамент смазываем маслом, а стейки из капусты смазываем сметанной или майонезом.
2. Фарш заправляем специями и выкладываем на капусту.
3. На фарш выкладываем томаты черри, и посыпаем натертым сыром и запекаем при 180С 50 минут.
Есть блюдо можно сразу, горячим!
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