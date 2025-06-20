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Вкуснее и быстрые, чем из капусты: ленивые и очень сочные голубцы из кабачков

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Вкуснее и быстрые, чем из капусты: ленивые и очень сочные голубцы из кабачков

Домашние голубцы можно готовить не только из капусты, но еще и из молодых кабачков, из которого они будут еще сочнее, чем капустные. А для начинки подойдет любой фарш, и для более яркого вкуса добавьте в фарш специи, тертый чеснок. 

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Как из кабачка приготовить голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и простых в приготовлении голубцов из кабачков, с мясным фаршем и томатной пастой.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачки 2-3 небольших
  • фарш куриный 
  • зажарка из моркови и лука
  • рис 3 ст.л. 
  • томатная паста или томаты, которые надо немного разбавить водой
  • соль и перец, любимые специи 

Способ приготовления: 

1. Делаем зажарку из овощей и добавляем к фаршу, посолите его, поперчите. Всыпьте туда сырой рис. 

Мясной фарш

2. Нарезаем кабачок на слайсы с помощью овощечистки.

Приготовление голубцов

3. Формируем голубцы: на кабачковые слайсы выложите фарш, сверните. 

Как правильно приготовить голубцы из кабачков

4. Раскладываем голубцы в форму для запекания, заливаем томатным соусом (его тоже приправляем) и запекаем при 180 С примерно 40 минут.

Сколько готовить голубцы

Подавайте со сметаной и зеленью! 

Готовые голубцы из кабачков

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