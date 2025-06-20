Вкуснее и быстрые, чем из капусты: ленивые и очень сочные голубцы из кабачков
Домашние голубцы можно готовить не только из капусты, но еще и из молодых кабачков, из которого они будут еще сочнее, чем капустные. А для начинки подойдет любой фарш, и для более яркого вкуса добавьте в фарш специи, тертый чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и простых в приготовлении голубцов из кабачков, с мясным фаршем и томатной пастой.
Ингредиенты:
- кабачки 2-3 небольших
- фарш куриный
- зажарка из моркови и лука
- рис 3 ст.л.
- томатная паста или томаты, которые надо немного разбавить водой
- соль и перец, любимые специи
Способ приготовления:
1. Делаем зажарку из овощей и добавляем к фаршу, посолите его, поперчите. Всыпьте туда сырой рис.
2. Нарезаем кабачок на слайсы с помощью овощечистки.
3. Формируем голубцы: на кабачковые слайсы выложите фарш, сверните.
4. Раскладываем голубцы в форму для запекания, заливаем томатным соусом (его тоже приправляем) и запекаем при 180 С примерно 40 минут.
Подавайте со сметаной и зеленью!
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