Видео дня
Вкуснее, чем оливье и шуба: легкий салат со шпротами и овощами для новогоднего стола
Шпроты – не только отличная основа для бутербродов, но еще их можно добавлять в салаты, закуски. Стоит отметить, что шпроты можно приготовить и в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, яиц и со шпротами.
Ингредиенты:
- 1 отварной картофель
- 170 г. шпроты 1 б.
- 1/2 синего лука или зеленого лука
- 1 отварная морковь
- 4 ст.л. горошек
- 2 шт. отварные куриные яйца
- 60 г майонез
- специи: соль и приправа к овощам по вкусу или просто перец
Способ приготовления:
1. Отварите и натрите овощи. Лук замаринуйте. Шпроты разомните.
2. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: