Вкуснее, чем оливье и шуба: легкий салат со шпротами и овощами для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
729
Рецепт салата

Шпроты – не только отличная основа для бутербродов, но еще их можно добавлять в салаты, закуски. Стоит отметить, что шпроты можно приготовить и в домашних условиях.

Видео дня
Вкуснее, чем оливье и шуба: легкий салат со шпротами и овощами для новогоднего стола

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, яиц и со шпротами.

Вкуснее, чем оливье и шуба: легкий салат со шпротами и овощами для новогоднего стола

Ингредиенты:

  • 1 отварной картофель
  • 170 г. шпроты 1 б.
  • 1/2 синего лука или зеленого лука
  • 1 отварная морковь
  • 4 ст.л. горошек
  • 2 шт. отварные куриные яйца
  • 60 г майонез
  • специи: соль и приправа к овощам по вкусу или просто перец

Способ приготовления:

1. Отварите и натрите овощи. Лук замаринуйте. Шпроты разомните.

Вкуснее, чем оливье и шуба: легкий салат со шпротами и овощами для новогоднего стола

2. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом.

Вкуснее, чем оливье и шуба: легкий салат со шпротами и овощами для новогоднего стола

