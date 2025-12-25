Вкуснее, чем оливье и шуба: легкий салат со шпротами и овощами для новогоднего стола

Шпроты – не только отличная основа для бутербродов, но еще их можно добавлять в салаты, закуски. Стоит отметить, что шпроты можно приготовить и в домашних условиях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из картофеля, яиц и со шпротами.

Ингредиенты:

1 отварной картофель

170 г. шпроты 1 б.

1/2 синего лука или зеленого лука

1 отварная морковь

4 ст.л. горошек

2 шт. отварные куриные яйца

60 г майонез

специи: соль и приправа к овощам по вкусу или просто перец

Способ приготовления:

1. Отварите и натрите овощи. Лук замаринуйте. Шпроты разомните.

2. Соберите салат слоями, каждый смазывая майонезом.

