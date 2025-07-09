Вкуснее, чем мясной: шашлык из красной рыбы с цедрой и соевым соусом

Красная рыба – очень ценный продукт, который можно готовить по-разному – запекать, тушить, солить, жарить. Еще из нее получится очень вкусный шашлык и севиче.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из красной рыбы, со сладким перцем и зеленью.

Ингредиенты:

Красная рыба (стейки или филе)

Петрушка 10 г

Цедра лимона 1/2 шт.

Чеснок 1 зубчик

Соевый соус 40 мл

Соль, перец

Перец сладкий разноцветный 2 шт

Лимон 1 шт

Масло 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистить от косточек и кожи. Нарезать на кубики. Добавить измельченную петрушку, соевый соус, чеснок, соль, перец и цедру лимона, масло.

2. Нарезать кубиком перцы и кружочками лимон. Нанизать на шпажки поочередно рыбу, перец и лимон.

3. Шашлычки выложить на форму застеленную пергаментом. Запекать при температуре 190С 10 минут.

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