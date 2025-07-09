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Вкуснее, чем мясной: шашлык из красной рыбы с цедрой и соевым соусом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт шашлыка из лосося

Красная рыба – очень ценный продукт, который можно готовить по-разному – запекать, тушить, солить, жарить. Еще из нее получится очень вкусный шашлык и севиче.

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Вкусная запеченная рыба

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из красной рыбы, со сладким перцем и зеленью.

Как из красной рыбы приготовить шашлык

Ингредиенты:

  • Красная рыба (стейки или филе)
  • Петрушка 10 г
  • Цедра лимона 1/2 шт.
  • Чеснок 1 зубчик
  • Соевый соус 40 мл
  • Соль, перец
  • Перец сладкий разноцветный 2 шт
  • Лимон 1 шт
  • Масло 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистить от косточек и кожи. Нарезать на кубики. Добавить измельченную петрушку, соевый соус, чеснок, соль, перец и цедру лимона, масло.

Рыба для шашлыка

2. Нарезать кубиком перцы и кружочками лимон. Нанизать на шпажки поочередно рыбу, перец и лимон.

Рыба со специями

3. Шашлычки выложить на форму застеленную пергаментом. Запекать при температуре 190С 10 минут.

Готовый шашлык

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