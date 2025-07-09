Видео дня
Вкуснее, чем мясной: шашлык из красной рыбы с цедрой и соевым соусом
Красная рыба – очень ценный продукт, который можно готовить по-разному – запекать, тушить, солить, жарить. Еще из нее получится очень вкусный шашлык и севиче.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из красной рыбы, со сладким перцем и зеленью.
Ингредиенты:
- Красная рыба (стейки или филе)
- Петрушка 10 г
- Цедра лимона 1/2 шт.
- Чеснок 1 зубчик
- Соевый соус 40 мл
- Соль, перец
- Перец сладкий разноцветный 2 шт
- Лимон 1 шт
- Масло 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Рыбу зачистить от косточек и кожи. Нарезать на кубики. Добавить измельченную петрушку, соевый соус, чеснок, соль, перец и цедру лимона, масло.
2. Нарезать кубиком перцы и кружочками лимон. Нанизать на шпажки поочередно рыбу, перец и лимон.
3. Шашлычки выложить на форму застеленную пергаментом. Запекать при температуре 190С 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: