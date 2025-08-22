Видео дня
Вкуснее, чем любой торт: легкий десерт матча-малина с чиа для тех, кто не ест сладкое
Если вы хотите приготовить вкусный десерт без теста, муки, сахара и выпечки, идеальной основой будет чиа, а также ягоды, фрукты. А для того, чтобы десерт имел нежный вкус и структуру, добавьте йогурт или кокосовый напиток.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого диетического десерта – матча-малина с чиа.
Ингредиенты:
- 50 г малины
- 1 ч.л матча
- 2 ст.л семян чиа
- 100 мл кокосово-фисташкового напитка
Способ приготовления:
1. Выложите в подходящую посуду свежую малину, добавьте матчу и чиа. Влейте кокосово-фисташковой напиток, перемешайте.
2. Поставьте в холодильник на несколько часов.
Перед подачей украсьте малиной!
