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Вкуснее, чем любой салат: закуска из сельди, с морковью и майонезом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,0 т.
Рецепт закуски

Сельдь – очень вкусная и полезная рыба, которую можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также закусок, бутербродов и намазок. Еще сельдь можно очень вкусно мариновать самостоятельно.

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из сельди, с морковью, луком и майонезом.

Свежая сельдь

Ингредиенты:

  • сельдь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт. (по желанию)
  • соль – 1/3 ч. л.
  • сахар – 2 ч. л.
  • уксус – 2 ст. л.
  • майонез – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сельдь почистите, нарежьте, добавьте уксус, соль, сахар и перемешайте.

Сельдь для блюда

2. Морковь натрите, лук порежьте, добавьте майонез и сельдь, перемешайте.

Приготовление блюда

3. Подавайте сразу, присыпьте зеленым луком.

Готовая закуска

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