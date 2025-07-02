Вкуснее, чем любой салат: закуска из сельди, с морковью и майонезом

Сельдь – очень вкусная и полезная рыба, которую можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также закусок, бутербродов и намазок. Еще сельдь можно очень вкусно мариновать самостоятельно.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из сельди, с морковью, луком и майонезом.

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт. (по желанию)

соль – 1/3 ч. л.

сахар – 2 ч. л.

уксус – 2 ст. л.

майонез – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сельдь почистите, нарежьте, добавьте уксус, соль, сахар и перемешайте.

2. Морковь натрите, лук порежьте, добавьте майонез и сельдь, перемешайте.

3. Подавайте сразу, присыпьте зеленым луком.

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