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Вкуснее, чем любой салат: закуска из сельди, с морковью и майонезом
Сельдь – очень вкусная и полезная рыба, которую можно использовать для приготовления вкусных салатов, а также закусок, бутербродов и намазок. Еще сельдь можно очень вкусно мариновать самостоятельно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-салата из сельди, с морковью, луком и майонезом.
Ингредиенты:
- сельдь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт. (по желанию)
- соль – 1/3 ч. л.
- сахар – 2 ч. л.
- уксус – 2 ст. л.
- майонез – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сельдь почистите, нарежьте, добавьте уксус, соль, сахар и перемешайте.
2. Морковь натрите, лук порежьте, добавьте майонез и сельдь, перемешайте.
3. Подавайте сразу, присыпьте зеленым луком.
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