Вкуснее, чем котлеты: очень сочные фаршированные грибы фаршем и сыром

Если вам надоели котлеты, вы с легкостью сможете приготовить вкусные фаршированные грибы с мясом, сыром в духовке. Для того, что они были сочными, первым во внутрь грибов положите сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных грибов, с куриным филе и сыром.

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

350-400 г куриного фарша

специи для фарша (1/2 чл соли, 1/4 чл перца, 1/2 чл паприки)

1-2 зуб. чеснока

100-120 г сыра моцарелла

1-2 ст.л сметаны или майонеза

Для панировки:

2 яйца

2 ст.л муки

80-100 г панировочных сухарей

Способ приготовления:

1. Шампиньоны моем и отделяем ножку от шапочки. В серединку каждой шапочки добавляем немного майонеза или сметаны и выкладываем кусочки сыра.

2. К фаршу добавляем специи и чеснок по желанию, хорошо перемешиваем и выкладываем фарш сверху на грибочки, формируя шарик.

3. Далее каждый шарик поочередно панируем сначала в муку, далее в яйцо и последним в панировочных сухарях со специями. Перекладываем на противень с пергаментом и запекаем 180 С 30-40 минут.

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