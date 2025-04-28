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Вкуснее, чем котлеты: очень сочные фаршированные грибы фаршем и сыром

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт грибов

Если вам надоели котлеты, вы с легкостью сможете приготовить вкусные фаршированные грибы с мясом, сыром в духовке. Для того, что они были сочными, первым во внутрь грибов положите сыр. 

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Вкусные запеченные грибы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных фаршированных грибов, с куриным филе и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 500 г шампиньонов
  • 350-400 г куриного фарша
  • специи для фарша (1/2 чл соли, 1/4 чл перца, 1/2 чл паприки)
  • 1-2 зуб. чеснока
  • 100-120 г сыра моцарелла 
  • 1-2 ст.л сметаны или майонеза

Для панировки: 

  • 2 яйца
  • 2 ст.л муки
  • 80-100 г панировочных сухарей

Способ приготовления: 

1. Шампиньоны моем и отделяем ножку от шапочки. В серединку каждой шапочки добавляем немного майонеза или сметаны и выкладываем кусочки сыра.

Грибы для блюда

2. К фаршу добавляем специи и чеснок по желанию, хорошо перемешиваем и выкладываем фарш сверху на грибочки, формируя шарик.

Фарш мясной

3. Далее каждый шарик поочередно панируем сначала в муку, далее в яйцо и последним в панировочных сухарях со специями. Перекладываем на противень с пергаментом и запекаем 180 С 30-40 минут.

Готовые грибы

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