Вкуснее, чем из капусты: ленивые и очень нежные голубцы из кабачков с сырной начинкой

Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок и супов. Еще из них получаются очень вкусные и нежные голубцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов из кабачков, с сыром, творогом и томатным соусом.

Ингредиенты:

два средних по размеру кабачка

Для начинки:

175 г творога

30 г сыра пармезан или другого твердого

1 яйцо

1-2 зуб. чеснока

80 г томатного соуса (можно использовать любой)

150 г моцареллы для присыпания кабачков перед выпеканием

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте слайсами.

2. Смешайте сыр моцареллу и творог, добавьте чеснок, специи и перемешайте.

3. Выложите на кабачки начинку, сверните в рулетики.

4. В форму выложите томатный соус, сверху кабачки, сверху присыпьте сыром и запекайте при 200 С 15 минут.

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