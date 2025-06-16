УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вкуснее, чем из капусты: ленивые и очень нежные голубцы из кабачков с сырной начинкой

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,6 т.
Вкуснее, чем из капусты: ленивые и очень нежные голубцы из кабачков с сырной начинкой

Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок и супов. Еще из них получаются очень вкусные и нежные голубцы. 

Видео дня
Голубцы из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов из кабачков, с сыром, творогом и томатным соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • два средних по размеру кабачка

Для начинки:

  • 175 г творога
  • 30 г сыра пармезан или другого твердого
  • 1 яйцо
  • 1-2 зуб. чеснока
  • 80 г томатного соуса (можно использовать любой)
  • 150 г моцареллы для присыпания кабачков перед выпеканием

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте слайсами.

Сырые кабачки

2. Смешайте сыр моцареллу и творог, добавьте чеснок, специи и перемешайте.

Приготовление блюда

3. Выложите на кабачки начинку, сверните в рулетики.

Как готовить блюдо

4. В форму выложите томатный соус, сверху кабачки, сверху присыпьте сыром и запекайте при 200 С 15 минут.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: