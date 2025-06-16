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Вкуснее, чем из капусты: ленивые и очень нежные голубцы из кабачков с сырной начинкой
Кабачки могут быть основой для приготовления вкусных и легких салатов, а также закусок и супов. Еще из них получаются очень вкусные и нежные голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных голубцов из кабачков, с сыром, творогом и томатным соусом.
Ингредиенты:
- два средних по размеру кабачка
Для начинки:
- 175 г творога
- 30 г сыра пармезан или другого твердого
- 1 яйцо
- 1-2 зуб. чеснока
- 80 г томатного соуса (можно использовать любой)
- 150 г моцареллы для присыпания кабачков перед выпеканием
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте слайсами.
2. Смешайте сыр моцареллу и творог, добавьте чеснок, специи и перемешайте.
3. Выложите на кабачки начинку, сверните в рулетики.
4. В форму выложите томатный соус, сверху кабачки, сверху присыпьте сыром и запекайте при 200 С 15 минут.
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