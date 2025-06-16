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Вкуснее, чем форшмак: очень вкусный и полезный паштет из скумбрии
Если вы не любите сельдь, но хотите приготовить вкусный рыбный паштет, идеально для этого подойдет скумбрия горячего копчения или тунец. Для того, чтобы паштет был нежным, добавьте крем-сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении рыбного паштета.
Ингредиенты:
- Скумбрия горячего копчения или тунец – 1 шт. (300-400 г)
- Крем-сыр или сметана – 2 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Горчица дижонская (или просто не острая) – 1 ч. л.
- Лимонный сок по вкусу
- Чеснок – 1 зуб.
Способ приготовления:
1. Скумбрию чистим и складываем в чашу блендера.
2. Добавляем 1 отварное яйцо, крем-сыр, сок лимона, горчицу и чеснок. Перебиваем все блендером до однородности.
Подавайте с хлебом!
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