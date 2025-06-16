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Вкуснее, чем форшмак: очень вкусный и полезный паштет из скумбрии

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
816
Вкуснее, чем форшмак: очень вкусный и полезный паштет из скумбрии

Если вы не любите сельдь, но хотите приготовить вкусный рыбный паштет, идеально для этого подойдет скумбрия горячего копчения или тунец. Для того, чтобы паштет был нежным, добавьте крем-сыр.

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Что приготовить из запеченной скумбрии

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого в приготовлении рыбного паштета.

Рецепт паштета

Ингредиенты:

  • Скумбрия горячего копчения или тунец – 1 шт. (300-400 г)
  • Крем-сыр или сметана – 2 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Горчица дижонская (или просто не острая) – 1 ч. л.
  • Лимонный сок по вкусу
  • Чеснок – 1 зуб. 

Способ приготовления:

1. Скумбрию чистим и складываем в чашу блендера.

Рыба для блюда

2. Добавляем 1 отварное яйцо, крем-сыр, сок лимона, горчицу и чеснок. Перебиваем все блендером до однородности.

Приготовление блюда

Подавайте с хлебом!

Готовый паштет

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