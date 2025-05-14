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Вкуснее, чем чизкейк: воздушная творожная запеканка без муки, которая тает во рту
Творожные запеканки – лучшее блюдо для сытного, полезного и вкусного завтрака. Очень важно при приготовлении выбрать качественный и главное – жирный творог, а для яркого вкуса можно добавить ягоды, изюм, шоколад, вишню.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, воздушной запеканки с яблоками, которая получится очень нежной.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный – 800 г
- Яйца – 7 шт
- Сахар – 2-4 ст. л. (по вкусу)
- Ванильный сахар – 3 ч. л.
- Яблоко большое – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Творог, яйца, сахар и ванильный сахар взбить блендером до однородной воздушной массы.
2. Очистить яблоко и натереть на крупной терке. Добавить к тесту и все смешать.
3. Форму застелить пергаментом и вылить тесто.
4. Выпекать при 180С 45 минут до золотистой верхушки.
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