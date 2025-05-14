Вкуснее, чем чизкейк: воздушная творожная запеканка без муки, которая тает во рту

Творожные запеканки – лучшее блюдо для сытного, полезного и вкусного завтрака. Очень важно при приготовлении выбрать качественный и главное – жирный творог, а для яркого вкуса можно добавить ягоды, изюм, шоколад, вишню.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, воздушной запеканки с яблоками, которая получится очень нежной.

Ингредиенты:

Творог кисломолочный – 800 г

Яйца – 7 шт

Сахар – 2-4 ст. л. (по вкусу)

Ванильный сахар – 3 ч. л.

Яблоко большое – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Творог, яйца, сахар и ванильный сахар взбить блендером до однородной воздушной массы.

2. Очистить яблоко и натереть на крупной терке. Добавить к тесту и все смешать.

3. Форму застелить пергаментом и вылить тесто.

4. Выпекать при 180С 45 минут до золотистой верхушки.

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