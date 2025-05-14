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Вкуснее, чем чизкейк: воздушная творожная запеканка без муки, которая тает во рту

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
408
Вкуснее, чем чизкейк: воздушная творожная запеканка без муки, которая тает во рту

Творожные запеканки – лучшее блюдо для сытного, полезного и вкусного завтрака. Очень важно при приготовлении выбрать качественный и главное – жирный творог, а для яркого вкуса можно добавить ягоды, изюм, шоколад, вишню.

Видео дня
Творожная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, воздушной запеканки с яблоками, которая получится очень нежной.

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • Творог кисломолочный – 800 г
  • Яйца – 7 шт
  • Сахар – 2-4 ст. л. (по вкусу)
  • Ванильный сахар – 3 ч. л.
  • Яблоко большое – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Творог, яйца, сахар и ванильный сахар взбить блендером до однородной воздушной массы.

Творог и яйца для основы

2. Очистить яблоко и натереть на крупной терке. Добавить к тесту и все смешать.

Яблоко для блюда

3. Форму застелить пергаментом и вылить тесто.

Сколько выпекать запеканку

4. Выпекать при 180С 45 минут до золотистой верхушки.

Готовая запеканка

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