Вкусная закуска из баклажанов с сыром и орешками: готовится 10 минут

Баклажаны – очень простой и вкусный овощ, который можно тушить, жарить, а также готовить в духовке и на мангале. Еще из них получится очень вкусная икра, а также бабагануш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из жареных баклажанов, с крем-сыром и орешками.

Ингредиенты:

1 баклажан

крем-сыр

100 г твердого сыра

2 зубчика чеснока

горсть жареных орешков

Способ приготовления:

1. Баклажан нарежьте, посолите и через 10 минут промокните бумажным полотенцем лишнюю влагу. Обжарьте на растительном масле до мягкости.

2. Смешайте крем-сыр и натертый твердый сыр, добавьте чеснок.

3. Выложите начинку, сожмите к середине. Края обваляйте в измельченных орешках.

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