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Вкусная закуска из баклажанов с сыром и орешками: готовится 10 минут
Баклажаны – очень простой и вкусный овощ, который можно тушить, жарить, а также готовить в духовке и на мангале. Еще из них получится очень вкусная икра, а также бабагануш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из жареных баклажанов, с крем-сыром и орешками.
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- крем-сыр
- 100 г твердого сыра
- 2 зубчика чеснока
- горсть жареных орешков
Способ приготовления:
1. Баклажан нарежьте, посолите и через 10 минут промокните бумажным полотенцем лишнюю влагу. Обжарьте на растительном масле до мягкости.
2. Смешайте крем-сыр и натертый твердый сыр, добавьте чеснок.
3. Выложите начинку, сожмите к середине. Края обваляйте в измельченных орешках.
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