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Вкусная закуска из баклажанов с сыром и орешками: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт рулетиков

Баклажаны – очень простой и вкусный овощ, который можно тушить, жарить, а также готовить в духовке и на мангале. Еще из них получится очень вкусная икра, а также бабагануш.

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Закуска из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из жареных баклажанов, с крем-сыром и орешками.

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • крем-сыр
  • 100 г твердого сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • горсть жареных орешков

Способ приготовления:

1. Баклажан нарежьте, посолите и через 10 минут промокните бумажным полотенцем лишнюю влагу. Обжарьте на растительном масле до мягкости.

Жареные баклажаны

2. Смешайте крем-сыр и натертый твердый сыр, добавьте чеснок.

Начинка для баклажанов

3. Выложите начинку, сожмите к середине. Края обваляйте в измельченных орешках.

Готовая закуска

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