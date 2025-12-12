Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Днепропетровской области. Фото

В Донецкой области в бою против российских войск погиб военный из Днепропетровщины Михаил Гапетченко. Солдат погиб 6 мая вблизи населенного пункта Новая Полтавка, мужественно защищая украинскую землю.

Информацию обнародовал Каменский городской совет, выразив соболезнования родным павшего защитника. В сообщении также указаны данные о службе Михаила Григорьевича и обстоятельства его гибели.

Михаил Гапетченко родился 21 ноября 1977 года в селе Клюки в Беларуси, впоследствии учился и жил в Днепре. В ряды обороны он стал в декабре 2024 года и с первых месяцев службы выполнял задачи на передней линии. В день гибели воин находился на позициях возле Новой Полтавки, где украинские подразделения сдерживали наступление оккупантов. После трагического известия громада выразила благодарность защитнику за отвагу и самопожертвование.

У мужчины остались жена, дочь и брат. Прощание с военным состоялось 12 декабря в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ, после чего его похоронили на Аллее Героев кладбища по улице Весенней. Городской голова Андрей Белоусов отметил, что гибель каждого защитника — невосполнимая потеря для общества и страны, которая борется за свою свободу.

