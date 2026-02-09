Везли украинским самолетом: САУ 'Богдана' показали на международной выставке в Саудовской Аравии. Фото

Самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана" презентовали на международной выставке World Defence Show 2026. Она состоялась в Саудовской Аравии.

Вооружение украинского производства доставили с помощью нашего самолета Ан-124 "Руслан". Об этом сообщает медиа.

Украинское вооружение впервые презентовали на рынке Ближнего Востока

Отмечается, что на Ближнем Востоке "Богдана" была представлена впервые. Сначала САУ отвезли в Словакию, а затем 28-тонную установку забрал самолет и доставил на открытую выставочную площадку.

Директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас отметил, что задача компании заключается в представлении украинской продукции на одном из крупнейших мировых рынков вооружения. Речь идет о необходимости непосредственного присутствия и демонстрации современных разработок, испытанных в боевых условиях и перспективных для дальнейшего экспорта.

"Стремимся поддерживать заинтересованность в украинском ОПК от локальных заказчиков и потенциальных партнеров для совместного производства", – пояснил он.

Кроме "Богданы" на выставке также была представлена украинская бронемашина "Варта-2" и наземный роботизированный комплекс Protector.

Что известно о World Defense Show 2026

Выставка входит в число крупнейших и самых влиятельных оборонных выставок мира и уже стала важной международной платформой для профессионалов отрасли, военного руководства и чиновников. В этом году в мероприятии принимают участие более 773 компании, а также 441 официальная делегация из 76 стран, которые знакомятся с разработками ведущих производителей вооружения и военной техники.

Напомним, украинская оборонная компания Fire Point находится на финальной стадии создания линейки баллистических ракет FP-7 и FP-9. Заявляется, что это вооружение способно наносить удары по стратегическим объектам на значительном расстоянии, и достигать Москвы и Санкт-Петербурга.

Как писал OBOZ.UA, украинское войско начало испытания нового вооружения для уничтожения вражеских управляемых авиационных бомб (КАБ). Тестирование проходит в рамках наращивания возможностей ПВО и развития беспилотных систем для противодействия массированным ракетно-дроновым ударам.

