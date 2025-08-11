Ветеринар назвала 6 смертельных опасностей для собак на пляжах

Если вы любите брать свою собаку с собой на пляж, есть несколько вещей, на которые вам следует обратить внимание. Если вы не будете осторожны, ваш идеальный отдых может превратиться в кошмар.

Как рассказала ветеринар Ребекка Макмиллан, важно знать о рисках, которые могут быть на пляже, пишет Express.

По ее словам, владельцам домашних животных нужно остерегаться шести основных опасностей, и первая – это тепловой удар. Если температура настолько высока, что вам понадобится шляпа и солнцезащитный крем, вероятно, для вашей собаки она тоже опасна.

Лучше всего посещать пляж рано утром или вечером, когда погода более прохладная. Убедитесь, что песок не обжигает лапы вашей собаки, и обратите внимание на признаки теплового удара. К ним относятся одышка, дезориентация, вялость и чрезмерная жажда.

Если вы подозреваете, что у вашей собаки тепловой удар, немедленно отвезите ее к ветеринару, поскольку это может быть смертельным.

Ребекка сказала: "Некоторые породы гораздо более подвержены тепловому удару, в частности брахицефальные или плоскомордые, такие как мопсы и бульдоги, а также крупные или гигантские породы с густой шерстью".

Обязательно возьмите с собой много пресной воды, чтобы предотвратить тепловой удар, а также уменьшить второй риск — чрезмерное потребление соленой воды и песка.

Любознательные щенки могут попробовать соленую воду на вкус или случайно выпить ее во время купания. Они также могут обратиться к ней, если пресной воды недостаточно, а если они выпьют много, это может привести к дисбалансу электролитов.

Особенно важно внимательно наблюдать за ними, если они любят плавать, поскольку водоем может быть опасным местом. Если ваша собака пожилая, молодая или имеет проблемы со здоровьем, еще важнее следить, чтобы она не плавала слишком много или слишком далеко.

Даже если они не в воде, морские обитатели все равно могут представлять опасность. Например, медузы или ядовитые водоросли, которых вынесло волной на берег.

Если вашу собаку что-то ужалило, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Песок также может скрывать опасности. Если ваша собака любит копать, вам нужно пристально следить за ней и не позволять ей копать без присмотра. Такие вещи, как рыболовные крючки, разбитые бутылки, выброшенная еда и острые предметы опасны для животных.

Еще одной скрытой опасностью в песке являются ямы. Собаки — не единственные пляжники, которые любят копать, и если эти ямы незаполнены, они могут представлять опасность для вашего щенка, который любит бегать по пляжу. Проверьте территорию, где вы находитесь, и засыпьте любые заброшенные ямы, чтобы предотвратить падение вашей собаки и травмирование.

