Ветер пойдет на стешение, местами будет дождь: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 29 октября

В воскресенье, 29 октября, погода в Украине будет более умеренной. Ветер пойдет на утешение, однако местами все еще будет дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По территории страны будет облачно с прояснениями и без существенных осадков (чтобы просмотреть карту, докройте до конца страницы).

"Лишь ночью в западных и Житомирской областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части, днем и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Ночью столбики термометров зафиксируют 4-9 градусов тепла, на побережье морей и в Крыму - до 13 градусов.

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Днем ожидается 16-21°, в северной и восточной части – 10-15°.

Вместе с тем, в Черниговской и Сумской местами 6-9° тепла. В Карпатах ночью будет 3-8° тепла, а днем – 7-12°.

В Киевской области 29 октября также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

"Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°", – добавили синоптики.

В Киеве ночью ожидается 7-9°, а днем столбики термометров зафиксируют 12-14°.

Метеорологи также предупреждают об изменении гидрологической ситуации.

"28-30 октября, в связи с достижением паводковой волны, ожидается продолжение повышения уровней воды над уровнями на 8 часов 28 октября, без негативных последствий: на участке Днестра пгт Раздел – пгт Журавно и в средних, нижних течениях его притоков рр. Стрвяж, Стрый, Свеча и на р. Вишня – с.Твиржа (суббассейн Сяну) на 0,8 – 1,3 м; м", – говорится в сообщении.

А с 28 по 31 октября на реках суббассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидаются повышения уровней воды на 0,3 – 0,8 м. Также без негативных последствий.

Кроме того, в первой половине дня 29 октября ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка на реке Прут.

"В створе поста Черновцы высотой 40-90 см над нулем поста (уровень воды на 8 часов 28 октября июля составляет 19 см), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 50-145 м3/с, без негативных последствий", – предупредили метеорологи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до нового года остается больше двух месяцев, но уже сейчас синоптики могут сказать, какую погоду следует ожидать украинцам в начале 2024 года. Сразу следует отметить, что сильных морозов в этот период не предполагается.