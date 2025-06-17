Ветер будет порывистым: синоптик уточнила прогноз на среду и рассказала, где ждать дождей. Карта

В среду, 18 июня, Украину частично охватят дожди и грозы. Ожидается также порывистый ветер, который уже начал очищать воздух от дыма и смога.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, благодаря атмосферному фронту ситуация с качеством воздуха в Киеве улучшилась: ветер, который еще ночью был почти штилевым (до 2 м/с), уже разогнался до порывов 11 м/с, выталкивая загрязнения из воздуха.

В ночь на среду, 18 июня, осадки охватят восток и юго-восток Украины, а днем и вечером возможны кратковременные дожди на севере страны. Однако большая часть территории останется под влиянием сухой воздушной массы.

В Киеве 18 июня существенных осадков не предвидится, лишь вечером возможен небольшой ливень. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +23...+24 °C. Ветер – северо-западного направления, порывистый.

В четверг, 19 июня, погодная ситуация существенно не изменится, однако уже 20 июня в Украине станет прохладнее, а осадков станет больше.

Как сообщал OBOZ.UA, по имеющимся сейчас расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с грозовыми дождями и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

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