Весна взяла паузу: в каких регионах Украины 7 апреля ожидаются заморозки а где – дожди. Карта

Во вторник, 7 апреля, погода в Украине ухудшится. В некоторых областях ожидаются дожди, а кое-где даже заморозки.

Видео дня

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, на большинстве территорий будет облачно с прояснениями. Ночью на юго-востоке умеренный дождь, на остальной территории без осадков.

Днем в Украине небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами в юго-восточной части, днем повсеместно в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6°С тепла (на юго-востоке страны до 9°С), в западных, северных, большинстве центральных областей на поверхности почвы (на Закарпатье и в воздухе) заморозки 0-3°С. Днем 4-9°С тепла, в южной части 8-13°С.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, с 7 по 9 апреля холодную погоду в Украине будет обусловливать северный процесс в атмосфере. Циклон из Скандинавии переместится в восточном направлении, а в его тыловой части будет происходить вторжение арктического воздуха с северных направлений на нашу территорию.

Атмосферные фронты время от времени будут вызывать небольшие и умеренные дожди, в среду и четверг с мокрым снегом. Порывистый северо-западный ветер будет усиливать ощущение холода.

В Киеве и области 7 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 1-6°С тепла (на поверхности почвы заморозки 0-3°С). Днем 4-9°С тепла. В Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Ночью 7 апреля, 8 и 9 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°С. Это I уровень опасности, желтый.

Как писал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!