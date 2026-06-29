"Верю, что добрые люди существуют": Анна Григоренко из Донецка рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Для многих украинцев война стала шоком в феврале 2022 года. Для Анны Григоренко она длится почти всю её жизнь – с шести лет. Первые взрывы маленькая девочка услышала ещё в 2014 году в родном Донецке. Именно тогда её детство закончилось. Вместе с бабушкой Людмилой они были вынуждены покинуть дом. Свою историю Анна рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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"Сначала мы оставались в Донецке. Ситуация была очень сложной: часто не было воды. Мы жили на девятом этаже, поэтому приходилось носить её с первого, ведь лифт не работал. Было очень тяжело. Я была маленькой, мне было страшно. Поэтому бабушка решила, что нам нужно уехать", – вспоминает Анна.

Спасая внучку, бабушка Людмила везла её подальше от фронта. Сначала в Гуляйполе, потом – в село Петровка. Именно там весной 2022 года они оказались на линии огня. Почти месяц они жили без света, воды и связи, прячась от обстрелов в полуразрушенном подвале.

"При минус двадцати градусах мы сидели в подвале. Я тогда сильно обморозила ноги. В тот же вечер в нашем доме выбило окна. На следующее утро я очень остро реагировала на громкие звуки, потому что после всего пережитого было тяжело", – рассказывает девушка.

Выбраться из того ада помогли совершенно незнакомые люди. Анна часами искала хотя бы слабый сигнал мобильного. И поймала его. Написала подруге по переписке, а та нашла неравнодушных людей, которые решились вывезти Анну с бабушкой под обстрелами в Запорожье.

Однако пережитый холод и стресс подорвали здоровье 75-летней бабушки: сначала у неё обнаружили диабет, затем диагностировали рак четвёртой стадии, а потом ещё и случился инфаркт. Анна признаётся, что эти новости стали для неё шоком.

Самой важной опорой для девушки является её бабушка, которая воспитала внучку. С детства Анна осталась сиротой: отец умер, когда ей было всего 11 месяцев, а мать погибла в автокатастрофе, когда девочке исполнилось четыре года.

"Я уверена, что все эти болезни возникли ещё и из-за сильного холода в доме. В квартире действительно было очень холодно – температура опускалась ниже нуля. Мы сидели в куртках, потому что иначе находиться там было невозможно", – говорит Анна.

В свои 18 лет Анна пошла работать. Ведь на ней лежит ответственность наравне со взрослыми: оплата аренды жилья, еды и дорогих лекарств для бабушки, больной раком, которой ещё требуется срочная операция.

"Сейчас мы живем почти исключительно на те деньги, которые зарабатываю я. У бабушки проблемы со здоровьем. Все, на что у нас хватает, – это базовые нужды: купить еду и оплатить аренду. На лекарства денег почти не остается", – объясняет девушка.

Но в перерывах между работой Анна учится на медицинских курсах, ведь мечтает стать психологом. Говорит, что пережитое научило её лучше понимать людей, сопереживать их боли. Именно это больше всего заинтересовало девушку и вдохновило на выбор будущей профессии.

"Я никогда не жалела о том, что выбрала этот путь. Он сделал меня сильным человеком. На этом пути были совершенно незнакомые люди, которые протягивали руку помощи, откликались в самые тяжелые моменты. И я считаю это настоящим чудом, потому что верю, что добрые люди существуют. И это действительно прекрасно", – говорит она.

Смотрите историю Анны Григоренко здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.