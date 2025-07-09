Верят ли украинцы в продолжение помощи от США и кому больше всего доверяют: результаты опроса

Большинство украинцев считает, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине какую-то военную помощь: либо частичную (такого мнения придерживаются 53%), либо минимальную (25%). 11% опрошенных надеются на то, что США будут поставлять нам оружие в полном объеме, и только 8% не ожидают никакой американской помощи.

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Об этом свидетельствует социологический опрос Rating Group, который проводился 4–5 июля 2025 года. Исследователи уверяют, что вероятная погрешность их результатов не превышает 3,1%.

Доверие к политикам и должностным лицам

Наивысшее доверие среди респондентов имеют бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (73%), президент Владимир Зеленский (67%) и начальник ГУР МО Кирилл Буданов (56%). Нынешнему главкому Александру Сырскому доверяет 41%, а премьеру Денису Шмыгалю – 25%.

Усилия по достижению мира

Социологи заметили снижение оценки усилий украинской переговорной группы. В июне 48% респондентов считали, что она "делает все возможное", а в июле – 36%.

В то же время большинство граждан (60%) считает, что президент Украины делает все возможное для достижения мира.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Соцопрос (проведенный с 6 по 11 июня) говорит о том, что на гипотетическом референдуме о вступлении в Европейский Союз 68,9% украинцев проголосовали бы "за". Вступление в НАТО готовы поддержать 62,5% жителей страны.

– Более раннее исследование (проведенное с 15 мая по 3 июня) показало: 73% украинцев считают, что президентство Дональда Трампа в США является негативным фактором для нашей страны.

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