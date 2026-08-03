Вернулся из Чехии, чтобы защищать Украину: на фронте погиб воин-связист со Львовщины. Фото

На фронте погиб военный-связист из Львовской области Олег Торский. Начало полномасштабного вторжения он встретил в Чехии, однако вернулся на родину, чтобы встать на её защиту.

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Связь с Олегом прервалась в апреле этого года, а через несколько месяцев стало известно: тогда он принял свой последний бой. О невосполнимой утрате 2 августа сообщили в Дрогобычском городском совете.

Что известно о Герое

Дрогобычская громада готовится встретить еще одного Героя, возвращающегося домой на щите.

Олег Торский родился 26 ноября 1974 года в селе Лишня, которое сейчас входит в состав Дрогобычской территориальной громады.

После школы он поступил в Дрогобычский техникум нефти и газа, где осваивал специальность "Бурение скважин". Впоследствии Олег продолжил обучение в Учебно-консультационном пункте Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа в Дрогобыче.

"По полученной специальности не работал. Долгое время находился в Чехии, где занимался реконструкцией исторических фасадов зданий", – рассказали в Дрогобычском горсовете.

Там, в Чехии, мужчину застала новость о начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он мог бы остаться за границей, в безопасности, – однако выбрал другой путь. Олег Торский вернулся на родину и 2 октября 2023 года в качестве добровольца вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Службу в армии он проходил в должности механика аппаратного 2-го взвода связи роты связи командного пункта батальона связи воинской части А4935.

13 апреля 2026 года Олег Торский принял свой последний бой.

"Он погиб при выполнении боевого задания, отдав свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Герой погиб в ходе боевых действий по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии вблизи населенного пункта Янтарное Херсонской области", – отметили в горсовете.

На протяжении долгих месяцев родители, родной брат с семьей, все родные и близкие Олега жили в неизвестности: с апреля он считался пропавшим без вести.

Гибель защитника была подтверждена лишь недавно.

"Родные, друзья, знакомые и сослуживцы помнят Олега как искреннего, доброго, отзывчивого и всегда улыбчивого человека. Он всегда был готов прийти на помощь, никогда не отказывал тем, кто в ней нуждался, и оставил после себя светлую память в сердцах всех, кто его знал", – говорится в сообщении городского совета.

О дате и времени прибытия траурного кортежа и похоронах Героя будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибли двое Героев из Одесской области: Анатолий Стоянов из Арцизской и Валентин Заричнюк из Вилковской громады. Первый из защитников погиб при выполнении боевого задания в Сумской области в конце июля 2025 года, второй – год спустя в Донецкой области.

А вот домой Анатолий и Валентин вернулись практически одновременно.

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