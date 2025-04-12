Вербное воскресенье: что запрещено делать в этот день

Вербное воскресенье в православной традиции относят к 12 величайшим праздникам церковного года. Конечно, это означает, что в день празднования на верующих накладывается немало ограничений.

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OBOZ.UA рассказывает, что именно это за ограничения. Также напоминаем, когда Вербное воскресенье отмечают в 2025 году.

Когда Вербное воскресенье

Вербное воскресенье или Вход Господний в Иерусалим является переходным праздником. Его дата привязана к празднованию Пасхи и отмечается он ровно за неделю до нее.

По церковной традиции в праздник вспоминают день, когда Иисус прибыл на празднование Песаха в Иерусалим. Он ехал верхом на осле, а люди встречали его возгласами "Осанна!" и бросали перед ним в знак уважения пальмовые ветви. Эти же люди через несколько дней уже кричали на оговоренного Христа во время суда "Распни его". А еще позже свидетельствовали о воскресении Спасителя и снова приветствовали его.

Поскольку в этом году все христианские деноминации отмечают Пасху 20 апреля, Вербное воскресенье тоже празднуют вместе. Праздник выпадает в 2025 году на 13 апреля.

Запреты Вербного воскресенья

Поскольку Вербное воскресенье является одним из двунадесятых праздников, в этот день строго запрещается любой физический труд. Верующие должны провести этот день в молитве, посетить церковь, освятить веточки вербы и очистить душу покаянием для встречи Пасхи.

Также не приветствуется чрезмерное веселье. Праздник приходится на период Великого поста и предшествует самой печальной в году Страстной неделе.

По этой же причине христиане даже если накрывают праздничный стол, не ставят на него мясные и молочные блюда, а также не едят яиц. Однако могут позволить себе немного растительного масла и рыбу.

В Вербное воскресенье не следует ссориться, злословить и сплетничать. Считается, что злые слова и отрицательные эмоции могут навлечь беду.

Также не стоит отказывать в помощи просящим о ней. Согласно народным верованиям, в праздничные дни добрые дела имеют больший вес.

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