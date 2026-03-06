"Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений": Украина требует освобождения захваченных в Венгрии сотрудников "Ощадбанка"

Семь сотрудников украинского"Ощадбанка" остаются в заложниках в Венгрии, доступ к ним консулам до сих пор запрещен. Киев требует их немедленного освобождения и планирует обратиться в Европейский Союз.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам наша страна до сих пор не получила объяснений от венгерской стороны.

"Украинским консулам до сих пор не разрешили доступ к семи гражданам Украины, захваченных в заложники в Будапеште. Венгерская сторона не предоставила никаких объяснений. Мы требуем их немедленного освобождения и готовим следующие действия, в частности на уровне ЕС", – сообщил Андрей Сибига.

Что предшествовало

5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью сотрудниками, которые перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Груз оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

GPS-трекеры показывают, что автомобили находятся в Будапеште вблизи одного из подразделений венгерских силовых структур. В то же время, место пребывания сотрудников банка, по состоянию на момент публикации остается неизвестным, связи с ними нет.

Венгерская сторона объяснила задержание "уголовным производством по подозрению в отмывании денег". По их данным, автомобили и граждан арестовали на заправке трассе М5 сотрудники Антитеррористического центра, а дело ведет Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов "Ощадбанка", которые были задержаны в пятницу, 6 марта, по подозрению в отмывании денег. По заявлению правоохранителей, из Австрии в Украину якобы было перевезено 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!