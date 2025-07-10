Великобритания и Украина заключили соглашение по ракетам ПВО Thales: что известно и о каком количестве идет речь

Великобритания и Украина заключили соглашение о поставках украинским Силам обороны ракет для противовоздушной обороны Thales. Речь идет о поставке более 5 тысяч ракет за счет финансирования на 2,5 млрд фунтов стерлингов.

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Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании в четверг, 10 июля. Там назвали новое соглашение с Украиной историческим.

Сделка официально будет оформлена во время Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2025), которая проходит в Риме 10-11 июля. Это крупнейшая оборонная сделка, когда-либо заключенная с Украиной при поддержке британского экспортно-кредитного агентства (UKEF).

Великобритания также подтвердила выделение Украине до 283 миллионов фунтов стерлингов в виде двусторонней помощи в течение следующего года.

Отмечается, что ракеты к ПВО значительно усилят противовоздушную оборону Украины в условиях постоянных атак со стороны России. В частности, речь идет о противодействии массированным ударам дронами и ракетами.

"Благодаря гарантии в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и 19-летнему соглашению о финансировании, средства теперь могут быть выделены. Это позволит британской компании Thales поставить более 5000 зенитных ракет, что не только значительно укрепит обороноспособность Великобритании, но и позволит Украине продолжать борьбу, усиливая ее защиту от незаконного полномасштабного вторжения России", – заявили в британском правительстве.

Вице-премьер-министр Анджела Рейнер заявила, что Великобритания продолжает поддерживать Украину, предоставляя стране "помощь, необходимую не только для продолжения борьбы, но и для восстановления и возрождения".

Речь идет о 70-мм ракетах FZ275 LGR, которые предназначены для нужд противовоздушной обороны и изготавливаются компанией Thales Belgium. Ракета имеет радиус до 3 тысяч метров, ее можно применять из крупнокалиберных пулеметов. Некоторые ракеты имеют лазерное наведение.

Ракета вполне совместима с зенитными системами Vampire, которые Вооруженные силы используют для перехвата дронов оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что оружейный завод в Северной Ирландии Thales Air Defence, который принадлежит компании Thales Group, изготовит для украинской армии противотанковые управляемые ракеты NLAW. Компания заключила с правительством Великобритании соглашение на два миллиарда долларов.

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