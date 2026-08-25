Важно интегрироваться, но не ассимилироваться: глава УГКЦ выступил перед Всемирным конгрессом украинцев

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав 24 августа встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев. Стороны обсудили вопросы общественного единства, поддержки украинцев за рубежом и укрепления международной поддержки Украины в условиях полномасштабной войны.

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В День Независимости Украины Блаженнейший Святослав провел встречу с президентом Всемирного конгресса украинцев Павлом Гродом и представителями организации. В ходе беседы отдельно обсуждались вопросы развития украинских общин в мире и сохранения их единства.

Общая цель

Павел Грод поблагодарил Главу УГКЦ за активную поддержку украинских общин за рубежом. Он подчеркнул важность сохранения украинской идентичности для тех, кто переехал в другие страны.

"Очень важно, чтобы новые украинцы, прибывшие в другие страны, интегрировались, но не ассимилировались. Церковь вместе со Всемирным конгрессом украинцев играет в этом очень важную роль", – отметил Павел Грод.

Блаженнейший Святослав подчеркнул, что в условиях войны единство украинского общества является необходимым условием сохранения государства и народа.

"Единство сегодня — это не просто пожелание или праздничный лозунг. В условиях войны оно становится одной из главных предпосылок сохранения Украинского государства и самого украинского народа", — подчеркнул Глава УГКЦ.

По его словам, единство не означает одинаковых политических взглядов. Он отметил, что демократическое общество нуждается в честной критике, борьбе с коррупцией, ответственности должностных лиц и защите прав человека, особенно во время военного положения.

В то же время Блаженнейший Святослав заявил, что внутренние проблемы не должны отодвигать на второй план факт российской агрессии. Он предупредил, что накопившаяся усталость может обратить гнев украинцев друг против друга.

Глава УГКЦ также напомнил слова митрополита Андрея Шептицкого:"Самая большая опасность — это внутренние раздоры, взаимная борьба и атаманщина, которая вытекает из раздоров и уже так сильно способствовала разрушению и падению всех наших надежд при нашей первой попытке построить Украинское государство…".

Поддержка армии

Блаженнейший Святослав назвал поддержку Сил обороны Украины ядром единства. Речь идет не только о благодарности военнослужащим, но и о надлежащем обеспечении армии, заботе о жизни и правах военных, справедливых правилах мобилизации и ротации, а также о реформировании системы обороны.

Отдельно Предстоятель УГКЦ подчеркнул ответственность государственной власти. Среди необходимых условий он назвал соблюдение Конституции, подотчетность обществу, честную коммуникацию, уважение к государственным институтам и диалог между властью и оппозицией.

Цитируя митрополита Андрея Шептицкого, Блаженнейший Святослав отметил: "Каждый, кому дорого благо Украины, должен считать своим долгом всем трудом своей жизни способствовать умножению элементов единства и устранению элементов раздора".

Участники встречи также обсудили роль украинцев в мире в укреплении международной поддержки Украины, защите правды о российской агрессии и сохранении единства украинского народа.

Подводя итоги встречи, Павел Грод подчеркнул важность призыва Главы УГКЦ к единству украинцев.

"Для нас очень важен ваш призыв развивать украинские общины и объединяться. Единство чрезвычайно важно для нашего общего будущего — как в Украине, так и в наших общинах по всему миру. Этот призыв вдохновляет нас работать в этом направлении", — сказал президент СКУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав заявил, что тема польско-украинского примирения была одним из важных направлений служения Иоанна Павла II. Именно Павел II стал инициатором польско-украинского примирения и предложил формулу взаимного прощения.

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