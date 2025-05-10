ВАЗ-2802: как в СССР пытались создать электромобиль для города и почему из этого ничего не вышло

Модные сейчас электромобили кажутся многим ультрасовременной технологией чуть ли не на грани фантастики. Однако в реальности первые авто с электрическими двигателями начали пробовать строить еще в конце 19 века, а новая волна интереса к ним возникла в 1970-е гг. Свои прототипы электрокаров создавали даже в технологически отсталом СССР.

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Так в начале 1980-х годов инженеры автозавода в Тольятти, где собирали машины марки ВАЗ, решили попробовать создать автомобиль будущего. OBOZ.UA рассказывает подробнее о модели ВАЗ-2802.

Ее разрабатывали, как первый советский автомобиль на электрическом ходу для эксплуатации в условиях города. В первую очередь хотели пересадить на такие электромобили работников почты и коммунальных служб. Однако проект провалился из-за существенных недостатков разработки.

Всего было разработано две модификации - одноместный пикап и двухместный фургон, которые могли перевозить определенное количество груза. В основе машины лежала алюминиевая рама, дополненная электродвигателем и аккумуляторными батареями. В городе такое авто должно было выполнять различные хозяйственные задачи, не провоцируя при этом выбросы и не выдавая лишнего шума.

Однако ВАЗ-2802 оказался неудобным по сравнению с бензиновыми авто из-за низкого запаса хода. Даже на скорости 40 км/ч он не мог проехать больше 130 км. А в реальных городских условиях этот показатель падал до 70-80 км. Зарядить такую машину было практически невозможно, ведь зарядных станций не существовало. Поэтому вся практичность модели сводилась на нет, ведь разрядившись она превращалась в бессмысленную груду металла.

Другим неудобным нюансом автомобиля были никель-цинковые батареи. Только один комплект таких аккумуляторов весил полтонны. При том, что проектная грузоподъемность машины составляла 450-500 кг, большинство полезной массы занимали именно эти тяжеловесные аккумуляторы.

Несмотря на то, что в конструкции авто были использованы модульная архитектура, современные легкие и прочные композитные материалы и другие современные на тот момент решения, модель получилась непрактичной. А плановая экономика не позволила быстро создать инфраструктуру для электромобилей и улучшить проект. Поэтому в массовое производство ВАЗ-2802 так и не вышел.

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