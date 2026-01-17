Ваша репутация работает на вас! Гороскоп для Скорпиона на 2026 год
Скорпион – магнетический, интенсивный, страстный и волевой знак. Вы эмоционально управляемые, но имеете удивительную самодисциплину. Как Шерлок Холмс или Нэнси Дрю, вы видите сквозь коварство, обман и подлость.
Ваш подход к романтике – все или ничего. У вас есть стремление к власти и невероятная способность к самотрансформации. Вы – самый сильный знак зодиака, а также самый игривый. Узнайте, что ждет вас в 2026 году, пишет OBOZ.UA.
Работа
Ваша репутация наконец-то принесет желанный успех! Впервые за 30 лет Сатурн будет в вашем Доме занятости, призывая вас взять на себя ответственность и упорно работать, поскольку вас испытывают как человека. Некоторые могут сменить работу на должности в сфере медицины, юриспруденции, образования или поедет работать за границу.
Отношения
Впервые в вашей жизни непредсказуемый Уран вызовет сильные чувства независимости. Старый порядок исчезает, и новый вот-вот начнется. Ограничения, которые были наложены, могут быть невыносимыми. Вы стремитесь к собственной свободе! Это может касаться партнерских отношений или вашей зависимости от кого-то в вопросах экономической поддержки. В рамках этого стремления управлять собственной жизнью вы можете потерять терпение к обязанностям и обязательствам, особенно в отношении общего имущества. Не действуйте поспешно.
Семья
В этом году вы можете расширить свой кругозор благодаря активному отдыху на свежем воздухе и путешествиям с членами семьи. В следующем десятилетии вы измените свой дом и семейные отношения к лучшему. Вы можете столкнуться со старыми проблемами, возможно, с детства. Ваша домашняя жизнь будет неспокойной, возможно, ожидается смена места жительства, капитальный ремонт или перепланировка. Даже ваши отношения с родителями могут измениться. Некоторые годы проходят, а другие являются ориентирами, когда мы вспоминаем изменения. Это будет один из тех памятных лет.
Мантра Скорпиона на 2026 год
"Я тихо, но уверенно иду к успеху".
Ваши счастливые дни в 2026 году
- 11, 12, 13 января
- 7, 8, 9 февраля
- 7, 8 марта
- 3, 4, 5, 31 апреля
- 1, 2, 28, 29 мая
- 24, 25, 26 июня
- 21, 22, 23 июля
- 18, 19 августа
- 14, 15, 16 сентября
- 11, 12, 13 октября
- 7, 8, 9 ноября
- 5, 6 декабря.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
