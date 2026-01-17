Ваша репутация работает на вас! Гороскоп для Скорпиона на 2026 год

Скорпион – магнетический, интенсивный, страстный и волевой знак. Вы эмоционально управляемые, но имеете удивительную самодисциплину. Как Шерлок Холмс или Нэнси Дрю, вы видите сквозь коварство, обман и подлость.

Ваш подход к романтике – все или ничего. У вас есть стремление к власти и невероятная способность к самотрансформации. Вы – самый сильный знак зодиака, а также самый игривый. Узнайте, что ждет вас в 2026 году, пишет OBOZ.UA.

Работа

Ваша репутация наконец-то принесет желанный успех! Впервые за 30 лет Сатурн будет в вашем Доме занятости, призывая вас взять на себя ответственность и упорно работать, поскольку вас испытывают как человека. Некоторые могут сменить работу на должности в сфере медицины, юриспруденции, образования или поедет работать за границу.

Отношения

Впервые в вашей жизни непредсказуемый Уран вызовет сильные чувства независимости. Старый порядок исчезает, и новый вот-вот начнется. Ограничения, которые были наложены, могут быть невыносимыми. Вы стремитесь к собственной свободе! Это может касаться партнерских отношений или вашей зависимости от кого-то в вопросах экономической поддержки. В рамках этого стремления управлять собственной жизнью вы можете потерять терпение к обязанностям и обязательствам, особенно в отношении общего имущества. Не действуйте поспешно.

Семья

В этом году вы можете расширить свой кругозор благодаря активному отдыху на свежем воздухе и путешествиям с членами семьи. В следующем десятилетии вы измените свой дом и семейные отношения к лучшему. Вы можете столкнуться со старыми проблемами, возможно, с детства. Ваша домашняя жизнь будет неспокойной, возможно, ожидается смена места жительства, капитальный ремонт или перепланировка. Даже ваши отношения с родителями могут измениться. Некоторые годы проходят, а другие являются ориентирами, когда мы вспоминаем изменения. Это будет один из тех памятных лет.

Мантра Скорпиона на 2026 год

"Я тихо, но уверенно иду к успеху".

Ваши счастливые дни в 2026 году

11, 12, 13 января

7, 8, 9 февраля

7, 8 марта

3, 4, 5, 31 апреля

1, 2, 28, 29 мая

24, 25, 26 июня

21, 22, 23 июля

18, 19 августа

14, 15, 16 сентября

11, 12, 13 октября

7, 8, 9 ноября

5, 6 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

