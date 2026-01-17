УкраїнськаУКР
Ваша репутация работает на вас! Гороскоп для Скорпиона на 2026 год

Скорпион – магнетический, интенсивный, страстный и волевой знак. Вы эмоционально управляемые, но имеете удивительную самодисциплину. Как Шерлок Холмс или Нэнси Дрю, вы видите сквозь коварство, обман и подлость.

Ваш подход к романтике – все или ничего. У вас есть стремление к власти и невероятная способность к самотрансформации. Вы – самый сильный знак зодиака, а также самый игривый. Узнайте, что ждет вас в 2026 году, пишет OBOZ.UA.

Работа

Ваша репутация наконец-то принесет желанный успех! Впервые за 30 лет Сатурн будет в вашем Доме занятости, призывая вас взять на себя ответственность и упорно работать, поскольку вас испытывают как человека. Некоторые могут сменить работу на должности в сфере медицины, юриспруденции, образования или поедет работать за границу.

Отношения

Впервые в вашей жизни непредсказуемый Уран вызовет сильные чувства независимости. Старый порядок исчезает, и новый вот-вот начнется. Ограничения, которые были наложены, могут быть невыносимыми. Вы стремитесь к собственной свободе! Это может касаться партнерских отношений или вашей зависимости от кого-то в вопросах экономической поддержки. В рамках этого стремления управлять собственной жизнью вы можете потерять терпение к обязанностям и обязательствам, особенно в отношении общего имущества. Не действуйте поспешно.

Семья

В этом году вы можете расширить свой кругозор благодаря активному отдыху на свежем воздухе и путешествиям с членами семьи. В следующем десятилетии вы измените свой дом и семейные отношения к лучшему. Вы можете столкнуться со старыми проблемами, возможно, с детства. Ваша домашняя жизнь будет неспокойной, возможно, ожидается смена места жительства, капитальный ремонт или перепланировка. Даже ваши отношения с родителями могут измениться. Некоторые годы проходят, а другие являются ориентирами, когда мы вспоминаем изменения. Это будет один из тех памятных лет.

Мантра Скорпиона на 2026 год

"Я тихо, но уверенно иду к успеху".

Ваши счастливые дни в 2026 году

  • 11, 12, 13 января
  • 7, 8, 9 февраля
  • 7, 8 марта
  • 3, 4, 5, 31 апреля
  • 1, 2, 28, 29 мая
  • 24, 25, 26 июня
  • 21, 22, 23 июля
  • 18, 19 августа
  • 14, 15, 16 сентября
  • 11, 12, 13 октября
  • 7, 8, 9 ноября
  • 5, 6 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

