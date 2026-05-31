Ваш сад будет выглядеть невероятно: какие однолетние цветы посадить

Однолетние цветы могут быстро превратить сад, двор или клумбу в яркий летний уголок. Многие из них цветут в течение всего сезона, хорошо переносят солнце и не требуют слишком сложного ухода. Такие растения особенно уместны там, где хочется быстро добавить цвета, объема и живости.

Садоводческие советы по этим растениям дали специалисты Джастин Хэнкок, садовник компании Costa Farms, и Паркер Харлиц, управляющий партнер True Leaf Market. Они советуют выбирать для солнечных клумб однолетники, которые могут выдерживать жаркую погоду. Часть таких растений хорошо чувствует себя даже в сухие периоды, если почва имеет качественный дренаж.

Цинния

Цинния – яркий однолетний цветок, который обильно цветет и хорошо подходит для солнечных клумб. Она имеет простые, махровые или полумахровые соцветия и бывает во многих насыщенных оттенках, поэтому быстро добавляет саду цвета и праздничности.

По словам Паркера Харлица, циннии хорошо переносят засуху после того, как укоренятся, а также привлекают опылителей. Чтобы растение цвело дольше и активнее, увядшие цветы следует регулярно удалять. Лучше всего цинния растет на солнце и в хорошо дренированной почве. В зависимости от сорта она может достигать примерно от 30 до 90 см в высоту.

Петуния

Петуния – одна из самых популярных однолетних цветов, которую часто высаживают в садах, на клумбах, балконах и в подвесных кашпо. Ее ценят за крупные воронкообразные цветы, которые бывают почти всех возможных оттенков – от нежно-розового и белого до насыщенно-фиолетового, темного почти черного или ярко-зеленоватого.

По словам Джастина Хэнкока, многие сорта петунии имеют приятный аромат и привлекают опылителей. Растение лучше всего цветет на солнечном месте, хотя может выдерживать и легкую полутень. Для хорошего развития ему нужна влажная, но хорошо дренированная почва, богатая органикой. В зависимости от сорта петуния может достигать примерно от 30 до 90 см в высоту и разрастаться до 1,2 м в ширину.

Ангелония

Ангелония образует красивые вертикальные соцветия, которые немного напоминают ротики. Это растение хорошо подходит для жаркого лета, ведь любит тепло и может выдерживать более засушливые условия.

Оно может цвести синими, фиолетовыми, розовыми или белыми цветами даже тогда, когда погода становится очень жаркой. Некоторые сорта также имеют приятный аромат. Для хорошего роста ангелонии нужно солнечное место и рыхлая, хорошо дренированная почва.

Окопник полевой

Окопник полевой ценят за высокие цветочные свечи и насыщенные синие, белые, розовые или фиолетовые оттенки. Он добавляет клумбе высоты, легкости и вертикального акцента.

Это однолетнее растение прохладного сезона, поэтому во многих регионах оно может терять декоративность ближе к середине лета. В то же время живокость привлекает пчел и бабочек, поэтому хорошо подходит для садов, где хотят поддержать опылителей. Важно помнить, что это растение токсично для животных, поэтому его лучше не высаживать там, где гуляют домашние питомцы.

Настурция

Настурция – яркий и неприхотливый однолетний цветок с нежными лепестками желтого, персикового, красноватого оттенка. Она хорошо сочетается с пышной зеленью листьев и может украсить как клумбу, так и бордюр или контейнер.

Паркер Харлиц отмечает, что настурция лучше всего чувствует себя на бедных почвах. Ее не стоит чрезмерно подпитывать, ведь это может привести к активному росту листьев вместо обильного цветения. Удалять увядшие цветы необязательно, но легкая обрезка поможет сдержать слишком активное разрастание зелени и сделать посадку более опрятной.

