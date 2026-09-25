Варить не нужно: 5 каш, которые можно просто залить кипятком и есть через 10 минут

Все привыкли обязательно варить крупы, но это совсем не обязательно. Кулинары утверждают, что есть крупы, которые можно просто залить кипятком или же кефиром и они готовые к употреблению.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от кулинаров, какие крупы можно готовить без варки.

Кускус

Самый быстрый вариант. Залейте кипятком вровень с крупой, накройте крышкой и оставьте на 15 минут.

Овсяные хлопья (геркулес)

Залейте горячей водой, молоком или кефиром. Настаивайте от 5-10 минут (на кипятке) до нескольких часов или всей ночи (на холодной жидкости).

Гречка

Промойте, залейте кипятком в пропорции 1:2 и плотно накройте крышкой (лучше укутать полотенцем) на 20-30 минут. Можно залить и холодной водой с вечера.

Булгур (мелкий)

Залейте кипятком и оставьте под крышкой на 20 минут (крупный потребует около 40 минут).

Ячневая крупа и перловка

Тоже могут разбухнуть без варки, но требуют больше времени. Перловку лучше залить горячей водой (1:3) и оставить на несколько часов или на сутки.

Также на OBOZ.UA сообщалось, почему в муке заводятся жучки, как с этим бороться и зачем замораживать муку.