Ванна будет сиять чистотой: недорогое средство из аптеки

Обычно мы не связываем перекись водорода с домашними методами уборки. Однако оказывается, что это популярное и недорогое средство, которое можно купить практически в любой аптеке, может помочь нам тщательно очистить ванну.

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Во-первых, средство обладает дезинфицирующими свойствами. Мы можем использовать его, если заметили плесень, растущую на силиконе вокруг ванны. Во-вторых, оно прекрасно справляется с желтоватыми пятнами, пишет OBOZ.UA.

Чтобы использовать классическую трёхпроцентную перекись водорода для очистки, сначала смешайте её с обычной водой в соотношении 1:1.

Нанесите этот раствор на стойкие пятна с помощью тряпки и оставьте примерно на 15 минут. После этого можно протереть их губкой. Весь процесс можно повторять примерно каждые две недели.

Перекись водорода – не единственное средство, которое может помочь сохранить вашу ванну безупречно чистой. Оказывается, пищевая сода — отличный союзник в борьбе с грязью. Просто смешайте этот популярный кухонный ингредиент с небольшим количеством воды, чтобы получилась липкая паста.

Затем нанесите пасту на любые остатки масла или пожелтевшие пятна, оставьте примерно на 15 минут, после чего протрите губкой и смойте. Ваша ванна будет сиять чистотой.

Уксус, с другой стороны, прекрасно подходит для удаления мыльного налета и известкового налета. Это средство также поможет продезинфицировать поверхность ванны и восстановить её блеск.

Чтобы использовать уксус для очистки, смешайте его с водой в соотношении 1:1. Важно отметить, что если у вас каменная ванна, этот метод не рекомендуется, поскольку средство может повредить структуру камня.

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