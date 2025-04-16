В Запорожье ВПЛ уязвимых категорий из Гуляйпольской громады получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В "Зеленый центр" в Запорожье Фонд Рината Ахметова передал продовольственную помощь. Выдача организована для переселенцев из Гуляйпольского территориальной громады, которые относятся к следующим категориям:

Видео дня

– ВПЛ с инвалидностью I–III группы;

– одинокие родители, опекуны или попечители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

– многодетные семьи или те, кто имеет подтверждение, что содержит трех и более несовершеннолетних детей.

В марте и апреле помощь в "Зеленом центре" получили вынужденные переселенцы этих категорий, которые раньше жили в Волновахской, Малиновской, Михайловской, Веселовской, Степногорской и Херсонской громадах.

В составе каждого набора – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509 001, или пишите в мессенджер Фонда.