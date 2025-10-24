В Виннице возле больницы нашли мертвых собак: в прокуратуре намекнули на жестокое обращение

В Виннице правоохранители расследуют гибель двух собак, которых обнаружили возле областной больницы им. Прокуратура открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Инцидент произошел возле областной клинической больницы им. Н.И.Пирогова.

Что произошло с животными

16 сентября возле областной больницы им. Пирогова нашли двух мертвых собак, за которыми ухаживали местные зоозащитницы. Сейчас назначены экспертизы, допрошены свидетели и работники медучреждения.

Руководитель Винницкой окружной прокуратуры встретился с зоозащитницами и рассказал им о ходе расследования. Следственные действия продолжаются.

В Виннице уже наказали мужчину по аналогичной статье

В прокуратуре также напомнили, что в августе 2024 года вступил в силу приговор в отношении жителя Винницы, которого осудили за жестокое обращение с животным. Сд признал 38-летнего мужчину виновным в том, что он, находясь навеселе, выстрелил из пневматической винтовки в соседскую собаку. Гибель животного видели хозяйка и ее несовершеннолетняя дочь.

Приговор предусматривает пять лет лишения свободы, и решение суда вступило в законную силу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители установили личность мужчины, который избил свою собаку посреди улицы в Днепровском районе. Свои действия он объяснил "воспитательными целями".

В Соломенском районе Киева местный житель выбросил в мусорный бак щенков стаффордширского терьера. К сожалению, одно животное погибло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!